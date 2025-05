Maroc: Le secteur informel représente 33,1% de l'emploi hors agriculture

Selon les résultats de l'Enquête nationale sur les unités de production opérant dans l'informel 2023/2024 publiée par le Haut-commissariat au plan (HCP), l'emploi du secteur informel non agricole demeure significatif, représentant un tiers de l'emploi total non agricole

«En 2023, l'emploi dans le secteur informel représente 33,1% de l'emploi non agricole, en baisse de 3,2 points par rapport à 2014», indique le HCP précisant que ce recul est enregistré dans les secteurs de l'industrie et des services (de 37,2% à 29,3% et de 21,5% à 20,6% respectivement). L'institution note, en revanche, une hausse dans le commerce et le BTP (de 68,5% à 69,8% et de 21,4% à 25,3% respectivement).

En volume, les données suggèrent que l'emploi du secteur informel est passé de 2,37 à 2,53 millions entre 2014 et 2023, soit 157 000 emplois créés.

Toujours selon le HCP, «le commerce concentre 44,1% de l'emploi du secteur informel, suivi des services (28,7%), de l'industrie (15%) et du BTP (12,2%)». L'emploi du secteur informel est majoritairement urbain (77,6%), et la région de Casablanca-Settat en regroupe 23,2%, suivie de Marrakech-Safi (14%) et de Rabat-Salé-Kénitra (12,9%) ».

Enfin, le salariat ne représente que 10,4% de l'ensemble de l'emploi du secteur informel.