Algérie: Le pays élue membre du Comité exécutif de l'Union internationale du gaz

ALGER — L'Algérie a été élue membre du Comité exécutif de l'Union internationale du gaz (IGU) pour le triennat 2025-2028, et ce lors du 29e Congrès mondial du gaz tenu à Pékin (Chine) du 19 au 23 mai en cours, indique, mercredi un communiqué du Groupe Sonatrach.

C'est dans ce cadre que Dr Djilali Benmohamed, membre du bureau de l'Association algérienne de l'industrie du gaz (AIG) et directeur planification, études et performance au niveau de l'activité liquéfaction et séparation au sein de Sonatrach, représentera l'Algérie, en tant que membre du Comité exécutif de l'IGU, passée sous présidence italienne.

Cette élection vient renforcer la présence de l'Algérie au sein des organisations internationales pionnières et réaffirmer son rôle central dans la sécurisation de l'approvisionnement en gaz dans la région euro-méditerranéenne.

Cette instance, au coeur du pilotage stratégique de l'organisation, supervise l'ensemble des travaux des comités de l'IGU, oriente les priorités du triennat et accompagne les grandes évolutions du secteur gazier mondial.

Entérinée par les membres statutaires de l'IGU, cette élection consacre la reconnaissance du parcours engagé par l'AIG, et de son expertise affirmée au service du développement du secteur gazier, tant sur le plan national qu'international, selon le communiqué.

Elle s'inscrit également dans la dynamique nouvelle portée par l'AIG, en faveur d'une gouvernance ouverte, d'un dialogue renforcé avec les parties prenantes et d'un positionnement stratégique de l'Algérie dans les enceintes énergétiques mondiales.

Par ailleurs, l'AIG a assuré durant les trois précédents triennats, la présidence du Comité Stratégie et Prospective, le comité le plus important de l'IGU ainsi que la présidence du Comité Marchés Gaziers et la présidence du Comité GNL, selon le communiqué.

Pour rappel, l'AIG est une association nationale à caractère scientifique et technique et est présidée par M. Rachid Hachichi, Pdg de Sonatrach.

Elle a été fondée en 1993 par Sonatrach et Sonelgaz pour constituer un espace de réflexion et de convergence des compétences nationales au service de la promotion et du développement de l'industrie algérienne du gaz au double plan national et international.

Quant à l'IGU, elle constitue une plateforme stratégique unique, où se dessinent les grandes orientations du gaz dans la transition énergétique globale.