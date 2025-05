La sous-secrétaire du ministère de la Justice Mme Howaida Ali a salué les efforts déployés par le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) pour promouvoir et établir les principes et les dispositions du droit international humanitaire au niveau national, en particulier au Soudan, soulignant que le Soudan respecte ces dispositions conformément aux enseignements de notre vraie religion et dans son engagement envers les chartes, pactes, instruments et accords internationaux qu'il a ratifiés.

Cette déclaration a été faite lors de son discours à l'atelier sur le droit international humanitaire organisé par le Mécanisme national en coordination avec le CICR.

Mawlana Howayda a souligné que la mise en oeuvre du droit international humanitaire nécessite la mise en place de mécanismes spécialisés. La création du Comité national pour le droit international humanitaire a constitué une étape importante vers la mise en oeuvre du droit international humanitaire. Il s'agit d'un véritable effort visant à garantir les garanties fondamentales accordées aux victimes des conflits armés. Elle reflète également l'engagement de l'État à remplir ses obligations de respecter le droit international humanitaire et d'assurer sa mise en oeuvre.

Mawlana Howayda a expliqué que le rôle principal dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire incombe à l'État et à ses institutions, et non pas simplement en adhérant aux instruments internationaux relatifs au droit international humanitaire, ce qui constitue la première étape nécessaire à l'application pratique de ses principes.

Elle a également appelé le Comité international de la Croix-Rouge à considérer ce qui se passe au Soudan différemment des autres pays, car le Soudan se trouve dans une situation sans précédent en termes de violations du droit international humanitaire par des rebelles et des mercenaires, que nous considérons comme sans précédent. Elle a appelé à clarifier la situation actuelle au Soudan sur la base de ce qui a été révélé lors des visites et des réunions avec les personnes intéressées par le droit international humanitaire.

Elle a ajouté : « Nous espérons que les mécanismes de justice internationale et les institutions internationales prendront les informations à leurs sources correctes et n'assimileront pas notre armée, qui protège le pays, au rebelle agresseur. »

De son côté, le chef de la délégation du CICR a salué la coordination et la coopération avec le Comité national du droit international humanitaire, affirmant que cet atelier soutient le développement de partenariats intelligents entre le Comité national des droits de l'homme et le CICR.

Il a ajouté : « Notre coopération avec le ministère de la Justice et le Comité national pour le droit international humanitaire est solide », et a noté que l'atelier sert de point de départ pour une coopération et une participation plus poussées. Il a déclaré : « Nous affirmons que notre travail dans le domaine du droit international humanitaire ne se limite pas aux seules normes juridiques, mais stipule plutôt, en substance, la protection et la dignité des êtres humains pendant les conflits armés. ». /OSM