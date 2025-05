Afrique: Marche africaine à Accra en solidarité avec le Soudan

La Coordination soudanaise dans les pays d'Afrique de l'Ouest, en coopération avec la communauté soudanaise au Ghana a organisé une marche massive le 28-5-2025 dans le centre de la capitale ghanéenne, Accra, dans le cadre de la célébration de la communauté africaine au sein du continent pour commémorer le 25 mai, Journée de la libération et de la solidarité africaines.

La Coordination a également organisé, en solidarité avec les organisations panafricaines (un groupe d'organisations africaines qui soutiennent les mouvements civils en Afrique et dont le siège est à Accra), un stand de solidarité et une grande marche en solidarité avec le peuple soudanais.

La marche est partie du centre de la capitale ghanéenne, de la Statue de l'Unité Africaine, avec la participation de la communauté soudanaise. Les participants ont exprimé leur condamnation et leur rejet des violations et de la tragédie humanitaire qui se produisent au Soudan en raison de la guerre menée par la milice de soutien rapide, soutenue par les Émirats arabes unis, contre le peuple soudanais.

Ils ont brandi des slogans, des drapeaux et des banderoles en solidarité avec le peuple soudanais et ses forces armées, condamnant les crimes de la milice Janjaweed de soutien rapide, représentés par les massacres et les déplacements forcés à Geneina, Al-Jazeera, dans le camp de Zamzam et ailleurs, et ont exigé la levée du siège d'El Fasher.

M. Ayub Qamar El-Din, représentant de la communauté soudanaise, s'est adressé à la marche et a déclaré que le Soudan est confronté à une guerre sanglante qui nécessite que la communauté régionale et internationale se tienne à ses côtés.

La marche a atteint à pied la place Black Star d'Accra, en passant par le marché d'Accra et la Cour suprême, où elle a reçu une couverture médiatique et une large participation de divers milieux africains.

Le programme s'est terminé par une veillée silencieuse en solidarité avec les victimes, et une déclaration a été lue qui comprenait les revendications des Soudanais, notamment les suivantes :

1/ Fournir une aide humanitaire immédiate à ceux qui en ont besoin.

2/ Exercer davantage de pression diplomatique sur les pays qui soutiennent les milices pour mettre fin à la violence et promouvoir la paix.

3/ Accorder une attention médiatique mondiale juste sur l'ampleur de la crise.

4/ Classer clairement la milice des Forces de soutien rapide comme une organisation terroriste et geler ses fonds.

5/ Obliger la Milice de soutien rapide à respecter et à mettre en oeuvre le droit international humanitaire, à lever le siège d'El Fasher immédiatement et sans condition, à s'abstenir de violer le caractère sacré des civils et des biens civils et à s'abstenir d'attaquer les travailleurs humanitaires./OSM