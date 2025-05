Algérie: Arkab évoque avec le ministre turc de l'Industrie et des Technologies les moyens de renforcer la coopération

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a évoqué, jeudi avec le ministre turc de l'Industrie et des Technologies, M. Mehmet Fatih Kacir, les moyens de renforcer les relations de coopération, notamment dans les domaines des hydrocarbures, de la pétrochimie et des énergies renouvelables, indique un communiqué du ministère.

Lors d'un entretien téléphonique avec le ministre turc, M. Arkab a souligné l'importance d'une coordination bilatérale continue, saluant le niveau du partenariat entre les deux pays, selon la même source.

M. Arkab a appelé, dans ce cadre, à "l'exploitation des opportunités disponibles, au renforcement de la coopération dans les secteurs des hydrocarbures, des énergies renouvelables, de l'industrie pétrochimique et du transport de l'électricité, et au développement de projets communs dans le domaine minier, particulièrement dans le domaine de la prospection géologique, d'exploration, d'exploitation et de transformation des ressources minérales".

De son côté, M. Kacir a insisté sur "l'importance de renforcer la concertation et d'élargir le partenariat entre les deux pays dans plusieurs secteurs", réaffirmant la volonté de la Turquie de consolider les relations fraternelles avec l'Algérie, en particulier dans le secteur de l'énergie, des mines et de nouvelles énergies renouvelables, qui offrent des perspectives prometteuses pour des investissements communs".

Au cours de cet échange, les deux parties ont souligné "le caractère historique et étroit des relations algéro-turques, qui ont connu, ces dernières années, un développement remarquable sous la conduite des Présidents M. Abdelmadjid Tebboune et M. Recep Tayyip Erdogan, avec notamment l'intensification du dialogue politique de haut niveau et le renforcement des échanges économiques et commerciaux".

Les domaines de coopération concernent des spécialités diverses comme le pétrole et le gaz, l'énergie renouvelable, l'infrastructure et les industries manufacturières, outre les investissements turcs croissants en Algérie, notamment dans les secteurs de l'énergie et des mines.

Dans ce cadre, les deux parties ont évoqué des modèles réussis de coopération bilatérale, dont le projet pétrochimique conjoint entre Sonatrach et la société turque "Renaissance" (Rönesans Holding) dans la région de Ceyhan dans la province d'Adana en Turquie.

Les deux ministres ont, également, abordé la coopération entre les sociétés algérienne "Sonarem" et turque "Tosyali" dans le domaine de l'exploitation et de la transformation des minerais de fer, et d'autres projets avec des entreprises comme "Ozmert" (Turquie), notamment dans les domaines d'exploration et de transformation industrielle des ressources minérales.

Cet appel téléphonique "intervient en consécration de la dynamique active marquant les relations algéro-turques, notamment après la tenue de la 12e session de la commission intergouvernementale Algérie-Turquie de coopération économique, scientifique et technique, coprésidée par M. Arkab et la ministre turque de la Famille et des Services sociaux, Mme Mahinur Ozdemir, le 8 mai 2024 à Ankara (Turquie)", conclut le communiqué.