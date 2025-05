Congo-Kinshasa: Inhumation de 29 civils tués dans les combats entre le M23 et les Wazalendo à Rutshuru

Au moins 29 civils, victimes collatérales des affrontements entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo au cours des six derniers jours, ont été inhumés mardi 27 mai dans les villages de Kirumba, Lukarara, Rukano et Kagando, situés dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu, selon des sources locales.

Ces sources indiquent que six autres corps ont été enterrés à Runzenze ce même jour. Tous ces villages, appartenant aux groupements Tongo et Bambo, se trouvent à la lisière du parc national des Virunga. Plusieurs dizaines de maisons et de petites habitations appartenant à des villageois ont également été incendiées. Des chèvres et d'autres biens auraient été pillés, tandis que de jeunes villageois seraient pris en otage par les rebelles du M23 pour transporter ces biens.

Des témoins rapportent qu'une dizaine de personnes blessées lors des combats, ont été conduites à l'hôpital de Bambo.

Cependant, un calme précaire est observé dans la zone ce mercredi 28 mai. Alors que la veille dans la soirée, des sources locales ont signalé de violents combats entre les Wazalendo et le M23, notamment dans les villages de Marangara et Rukarara, groupement de Tongo.

Depuis le jeudi 22 mai, les éléments AFC/M23 mènent une opération de traque des présumés rebelles rwandais FDLR dans plusieurs villages des groupements de Bambo, Tongo, Bukombo et Mutanda, dans la chefferie de Bwito, en particulier à la lisière du parc national des Virunga. Plusieurs civils, dont une dizaine de femmes et des enfants, ont été victimes collatérales de ces affrontements, déplorent des sources locales.