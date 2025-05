En séjour de travail en Russie pour participer au festival international des musées de Moscou, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a été reçue en marge de ce festival par le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Mikhaïl Bogdanov Léonidovitch. Ce dernier a promis un soutien de son institution à la formation des spécialistes de ce mémorial.

Bélinda Ayessa a mis à profit son séjour en Russie pour promouvoir l'institution culturelle et historique qu'elle dirige. C'est dans ce cadre qu'elle a été été reçue par le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Mikhaïl Bogdanov Léonidovitch, dans son cabinet de travail.

A cette rencontre qui s'est soldée par des notes d'espoir dans le cadre de la coopération, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza s'était accompagnée par l'ambassadeur de la République du Congo en Russie, David Madouka.

Au cours de ce face-à-face, Bélinda Ayessa a plaidé pour un accompagnement des structures culturelles russes au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza pour son développement. Pour sa part, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a exprimé sa joie de la revoir. Il s'est dit également satisfait parce qu'avec son hôte de marque, ils ont les mêmes idées.

« On se connaît depuis déjà assez longtemps avec Bélinda. Madame la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza m'a reçu de façon chaleureuse et on a commencé notre amitié qui dure depuis longtemps.

J'ai été vraiment très impressionné par ma rencontre et ma connaissance avec elle. Il est convenu d'ouvrir un nouveau volet, à savoir la coopération muséale, les échanges historiques, culturels et la formation des spécialistes. Je suis très content que nous avons les mêmes idées et nous mettons en œuvre tous nos projets», a déclaré Mikhaïl Bogdanov Léonidovitch.

La directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a exprimé sa joie d'avoir bénéficié d'une attention particulière de la part du vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie qui l'a reçue dans ses locaux administratifs. « Je suis très heureuse d'avoir de nouveau rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.

C'est un grand honneur, parce qu'à l'invitation de la Fédération de Russie, je suis venue participer à la grande conférence inter-musium. Cela nous a permis de regarder quelles sont les possibilités d'échanges non seulement culturels mais aussi inter musées, parce qu'il est important d'échanger et surtout d'aller à la rencontre, à la connaissance, de comment fonctionnent les musées ici.

J'ai donc prié le vice-ministre, comme il le fait toujours, de continuer à nous soutenir, soutenir le mémorial, l'accompagner pour qu'effectivement, nous puissions toujours gagner en épaisseur et faire qu'il soit reconnu à sa juste valeur parmi les grands lieux de mémoire, et parmi les grands musées au monde. Excellence, merci infiniment », a déclaré Bélinda Ayessa.

Avant de quitter le siège de ce ministère, et surtout pour marquer dans la mémoire ce moment d'échange emprunt de respect mutuel entre ces deux passionnés de la culture, Bélinda Ayessa a offert à Mikhaïl Bogdanov Léonidovitch une statuette de l'ethnie Akwa de la Cuvette du Congo, symbolisant la sagesse, la dignité et la bienveillance.

A titre de rappel, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Mikhaïl Bogdanov Léonidovitch, supervise les relations avec les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, l'organisation de la coopération islamique et d'autres organisations musulmanes, la coopération avec les organisations musulmanes russes, ainsi que le processus de la paix au Proche-Orient. Il est diplômé de l'Institut d'Etat des relations internationales de Moscou.

Notons que c'est par l'implication et l'apport de l'ambassade de la Fédération de Russie en République du Congo que la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza s'est rendue à Moscou afin de participer à la grande conférence intermisium.