Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Le parlement Européen joint sa voix aux efforts de lutte contre l'agression rwandaise !

Le Président du Sénat de la République démocratique du Congo, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu, ce mercredi 28 mai 2025, au Palais du Peuple, une délégation de dix eurodéputés venus lui exprimer de vive voix le soutien du Parlement européen et de l'Union européenne (UE), dans son ensemble, au respect de l'intégrité territoriale de la RDC.

La mission à Kinshasa de cette délégation, conduite par la députée européenne Hilde Vautmans, coprésidente du parlement Afrique-Europe, fait suite à l'invitation qui leur avait été lancée par le Président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, lors de sa mission effectuée récemment à Paris et à Bruxelles auprès de l'Union européenne, où il avait été reçu par une délégation dirigée par la Vice-présidente de la Commission.

Cette délégation a répondu positivement à cette invitation, qui visait à obtenir l'accompagnement de l'Union européenne pour la RDC dans sa lutte pour la paix. Il faut rappeler qu'au cours de sa mission, le Président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, avait dénoncé l'accord sur les minerais stratégiques signé entre l'Union européenne et le Rwanda.

C'est pourquoi, en dehors du Sénat et de l'Assemblée Nationale, cette délégation échangera aussi avec quelques membres du gouvernement dont les portefeuilles couvrent les questions importantes qui seront abordées, notamment la Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la Défense nationale ainsi que le Ministre des Mines.

La question du soutien de l'Union européenne à la résolution 2773 des Nations-Unies, adoptée à l'unanimité le 21 février 2025, a aussi été évoquée. Cette résolution condamne fermement le Rwanda pour son soutien aux supplétifs du M23, ainsi que pour l'exploitation illicite des ressources minières en RDC.

Hilde Vautmans a assuré à la presse que sa délégation est à Kinshasa pour parler ouvertement et franchement, écouter, discuter et faire le suivi des différentes résolutions du Parlement européen et des Nations Unies, ainsi que du rapport Mapping, mais aussi pour assurer le suivi et la mise en oeuvre des sanctions prononcées et la suspension du Mémorandum d'Entente avec le Rwanda sur les minerais.

Selon elle, l'UE souhaite soutenir les différentes initiatives en cours pour parvenir à une paix durable. Elle a ajouté que l'UE souhaite également mettre un terme définitif aux conflits, aider les femmes et faire cesser les atrocités et les viols utilisés depuis 30 ans comme arme de guerre. "Trente ans, c'est trop et ça suffit !", a-t-elle déclaré. L'Europe, et plus particulièrement son pays, la Belgique, veut examiner ce qui peut être fait ensemble pour parvenir à cette paix durable.

Les échanges ont également porté sur les axes de coopération entre la RDC et l'UE, notamment le soutien aux réformes institutionnelles, à la gouvernance démocratique et à la sécurité dans l'Est du pays. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de relancer un dialogue stratégique, après plusieurs mois d'échanges diplomatiques renforcés, notamment à la suite de la récente visite d'une délégation sénatoriale congolaise à Paris et Bruxelles en mars 2025.

La réunion s'est conclue par un échange de cadeaux symboliques entre le Président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, et Mme Vautmans. La délégation européenne a ensuite été présentée lors de la 11ème séance plénière du Sénat, ce mercredi.

Mme Hilde Vautmans était accompagnée des députés Ingeborg Terlaak et Mart Malj du Pays-Bas, Jan Farský de la République tchèque, Sérgio Humberto du Portugal, Emil Radev de la Bulgarie, et Juan Fernando López de l'Espagne.