C'est un appel vibrant à la solidarité internationale contre le fléau du terrorisme qu'une délégation parlementaire indienne est venue porter au coeur de l'Afrique centrale. Reçue la veille au Palais du Peuple par le Président du Sénat de la République Démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, la délégation composée de neuf membres a tenu ce mardi une rencontre avec la presse locale.

L'objectif était d'exposer les raisons de sa mission en RDC et solliciter un soutien congolais sans équivoque dans la lutte acharnée que mène l'Inde, aux côtés de la communauté internationale, contre cette menace globale. Cette démarche diplomatique pressante fait suite à une attaque perpétrée par le Pakistan contre l'Inde le 22 avril 2025, un événement qui a ravivé les tensions et renforcé la détermination de New Delhi à mobiliser ses partenaires.

Le Dr Shrikant Eknath Shinde, membre du parlement indien et porte-parole de la délégation, a été la voix de cette offensive diplomatique. "Nous avons fait partie de différentes divisions et nous avons promis de protéger la loi contre les programmes internationaux. Nous avons condamné l'attaque qui s'est produite en Inde le 22 avril 2025. Nous avons aussi promis de condamner ces attaques dans tous les programmes internationaux", a-t-il déclaré.

Un soutien congolais assuré et des liens historiques profonds

La rencontre avec le Président du Sénat congolais semble avoir porté ses fruits. "Le président du Sénat nous a également assuré, avec tout son soutien, qu'il allait mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires concernant l'Inde," a rapporté Dr Shinde. Il a ajouté : "Nous avons également discuté avec les leaders internes pour que ces attaques puissent être condamnées dans tous les programmes internationaux."

Cette démarche s'appuie sur une compréhension mutuelle de la douleur infligée par le terrorisme. "Nous comprenons la douleur que ressent l'Inde. Elle se soutient dans ces moments très difficiles," a affirmé le porte-parole, reconnaissant implicitement que la RDC, elle-même en proie à des violences à l'Est, est sensible à cette problématique.

La délégation a également tenu à saluer le rôle de la diaspora indienne en RDC, estimée entre 10 000 et 25 000 personnes. "Le leadership croit également à la contribution de la diaspora indienne, qui est en République Démocratique du Congo depuis longtemps. Les leaders de la diaspora indienne ont aussi parlé de leur rôle dans la construction de la RDC.

Ils contribuent à la progression de toutes les nations, la RDC ainsi que l'Inde," a insisté Dr Shinde. Ce lien humain, tissé au fil des décennies, constitue un ciment solide entre les deux nations. "Le leadership a également apprécié leur rôle essentiel en renforçant l'amitié, la culture et la compréhension entre les nations. Les gens s'apprécient, et ils ressentent l'amitié qui existe entre les deux pays."

L'Inde, a rappelé le parlementaire, entretient des relations de longue date avec la RDC, ayant été l'un des premiers pays à y établir une ambassade. "Dans ce conflit et dans cette situation que la RDC vit, l'Inde est présente avec les forces de la Monusco depuis 1962. Concernant ce qui s'est passé à l'est du pays, l'Inde est là depuis 1960, depuis les efforts de Monusco. L'Inde et la RDC partagent une relation très spéciale depuis longtemps."

Le Pakistan pointé du doigt

Au coeur des préoccupations indiennes se trouve le rôle du Pakistan, accusé ouvertement de chercher à déstabiliser son voisin. "Le Pakistan a un seul objectif : déstabiliser l'Inde," a lancé Dr Shinde. Il a dressé un parallèle frappant entre les trajectoires des deux nations depuis leur indépendance en 1947.

"Mais si vous regardez la trajectoire de la croissance de l'Inde et du Pakistan, vous constaterez que l'Inde est la quatrième plus grande économie du monde, et dix fois plus forte que celle du Pakistan. C'est la raison pour laquelle le Pakistan veut créer de l'instabilité en Inde. C'est de la jalousie."

Selon la délégation, cette jalousie se traduirait par un soutien actif au terrorisme. "Ils ne peuvent pas progresser alors que l'Inde, malgré la lutte contre le terrorisme, continue d'avancer. Ils sont seulement intéressés par le soutien au terrorisme, et les organisations terroristes créent l'instabilité en Inde, ainsi que dans le monde occidental." Dr Shinde a également critiqué l'instabilité politique chronique du Pakistan : "jusqu'à présent, il n'y a pas eu un seul ministre du Pakistan qui ait réussi à terminer son mandat."

L'Inde, en revanche, se positionne comme une Nation axée sur le progrès. "Lorsque l'Inde s'est concentrée sur la science et la technologie, l'innovation et les startups, le Pakistan s'est concentré sur le soutien aux terroristes," a martelé le porte-parole. Il a également dénoncé le détournement présumé de fonds au Pakistan, qui seraient alloués au financement du terrorisme plutôt qu'au bien-être de sa population.

Suite à l'attaque du 22 avril 2025, le groupe terroriste « Front de Résistance » (PRF), décrit comme une émanation de Lashkar-e-Taiba, a revendiqué l'attentat. "Le PRF a répandu l'idée qu'il était derrière la tuerie, car le Pakistan leur a dit qu'une condamnation internationale allait arriver et qu'ils devaient se cacher," a expliqué Dr Shinde, accusant Islamabad de manoeuvrer pour protéger ces groupes lors des

Malgré la gravité de la situation, l'Inde se veut un acteur responsable. "L'Inde n'a jamais eu à parler de ses armes nucléaires, mais c'est le Pakistan qui fait des menaces à leur égard. L'Inde est un pays de paix. Nous venons de l'héritage de Mahatma Gandhi," a affirmé Dr Shinde. "Nous avons toujours agi avec responsabilité et respect. Nous n'avons jamais été guidés par nos émotions. Notre réponse est toujours conventionnelle, pas non conventionnelle."

La mission en RDC s'inscrit dans une démarche plus large, avec sept délégations indiennes parcourant le monde. "Ce n'est pas un problème de l'Inde, c'est une guerre mondiale contre le terrorisme, une douleur que la RDC comprend très bien," a souligné le parlementaire, rappelant l'augmentation de 24,3 % du commerce entre l'Inde et la RDC en février 2024 comme signe de relations bilatérales florissantes.

L'appel final de la délégation est un plaidoyer pour une action concertée : "Nous devons nous unir et sensibiliser les nations contre le terrorisme. L'Inde a pris l'initiative de se sensibiliser contre le terrorisme et d'unir toutes les nations pour se battre contre lui. Si nous nous unissons et nous battons contre le terrorisme, nous serons les seuls capables de le combattre." La lutte contre la « propagande fausse diffusée par le Pakistan » fait également partie de cette stratégie globale.

Après ces échanges, la délégation indienne s'est dite "très convaincue que la RDC est aux côtés de l'Inde dans cette lutte contre le terrorisme." Un soutien qui, espèrent-ils, résonnera sur la scène internationale pour isoler les instigateurs de la terreur et promouvoir un avenir de paix et de prospérité partagées.