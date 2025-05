Kampala, la capitale ougandaise a accueilli le mardi 27 mai 2025, une réunion des Ministres des Affaires Etrangères des pays signataires de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et la région. Au centre des discussions, la Ministre d'Etat congolaise, en charge des Affaires Etrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a activement participé aux échanges, réaffirmant l'engagement de la RDC en faveur d'une résolution durable des défis régionaux.

Cette rencontre de haut niveau s'est articulée autour de trois axes majeurs, témoignant de la complexité et de l'importance des enjeux. Les Ministres ont d'abord procédé à un examen approfondi des évolutions politiques et sécuritaires qui continuent de façonner le paysage de la région des Grands Lacs. Cette analyse conjointe est essentielle pour adapter les stratégies et répondre collectivement aux menaces persistantes.

Ensuite, un point focal des délibérations a été la revue du projet de Plan d'action destiné à revitaliser l'Accord-cadre. Signé à Addis-Abeba en février 2013 sous l'égide des Nations Unies, cet accord demeure un instrument fondamental dans les efforts de pacification, bien que sa mise en œuvre ait rencontré des défis nécessitant aujourd'hui une nouvelle impulsion. La nécessité de cette revitalisation est largement reconnue pour redonner un souffle nouveau à cet engagement collectif.

Enfin, la réunion a permis de valider le projet d'ordre du jour et le projet de communiqué final en prévision de la douzième réunion de haut niveau du Mécanisme régional de Suivi. Ce mécanisme est l'organe chargé de veiller au respect et à l'application des engagements pris par les États signataires.

Cette douzième session, qui devrait se tenir prochainement et potentiellement être suivie d'un sommet des Chefs d'Etat, est attendue comme une plateforme pour des décisions plus fermes. La participation de la Ministre Thérèse Kayikwamba Wagner souligne la volonté de Kinshasa de privilégier le dialogue et la concertation régionale.

Dans un contexte où la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC demeure une préoccupation centrale, notamment avec l'activisme de groupes armés, la coopération sincère entre les pays signataires est plus que jamais indispensable. Cette réunion ministérielle à Kampala s'inscrit dans une dynamique continue, cherchant à consolider les acquis, à surmonter les obstacles et à renforcer la coopération pour une stabilisation durable de la région des Grands Lacs.

L'objectif ultime demeure la restauration d'une paix pérenne et la création d'un environnement propice au développement et au bien-être des populations affectées par des décennies d'instabilité.