Congo-Kinshasa: Choix suicidaire de Kabila - Une alliance avec le M23 qui se retourne contre lui et les rebelles

Dans une manœuvre audacieuse mais désastreuse, l'ancien président congolais Joseph Kabila a fait le pari risqué de s'aligner avec les rebelles du M23/AFC, espérant ainsi briser l'impasse créée par un cessez-le-feu fragile. Mais ce coup de poker politique s'est rapidement transformé en cauchemar, tant pour Kabila que pour la rébellion elle-même.

Alors que le cessez-le-feu tient tant bien que mal, cette alliance controversée a non seulement plongé la région dans un chaos accru, mais a aussi déclenché une vague de réprobation nationale et internationale.

Les récentes accusations d'Amnesty International, qui documentent des violations flagrantes des droits de l'homme par le M23, ainsi que le rejet croissant de l'opinion publique congolaise, ne font qu'aggraver une situation déjà explosive.

La RDC, et particulièrement sa région orientale, est depuis des décennies le théâtre de conflits sanglants alimentés par des luttes pour le contrôle des ressources naturelles et des tensions ethniques. Le M23/AFC, actif depuis 2012 et accusé d'être soutenu par le Rwanda, sévit dans cette zone de la RDC.

En 2025, alors que les négociations de paix piétinent, Kabila, qui a dirigé le pays de 2001 à 2019, fait un choix stupéfiant : rejoindre les rangs des rebelles à Goma, une ville sous leur contrôle. Cette décision, saluée par le coordinateur de l'AFC/M23, Corneille Nangaa, comme un « bon choix » plutôt que de rester en « exil », a immédiatement mis le feu aux poudres.

Une alliance qui se retourne contre ses acteurs

Pour Kabila, cette alliance était peut-être une tentative désespérée de retrouver une influence politique dans un pays où son aura s'est effritée. Mais les retombées ont été catastrophiques.

Le gouvernement du président Félix Tshisekedi a réagi avec une fermeté sans précédent : accusations de haute trahison, suspension du parti de Kabila, le PPRD, et levée de ses immunités parlementaires. Il a même ordonné la saisie de ses biens et restreint les déplacements de ses proches. Politiquement isolé et juridiquement vulnérable, Kabila est désormais perçu comme un paria, tant sur la scène nationale qu'internationale.

Pour le M23/AFC, l'arrivée de Kabila dans leurs rangs était censée leur conférer une légitimité politique accrue. Mais cette stratégie s'est avérée être un cadeau empoisonné.

Loin de renforcer leur position, cette alliance a intensifié les opérations militaires du gouvernement contre eux, rendant leur situation encore plus précaire. De plus, les efforts de paix, déjà fragiles, sont désormais dans une impasse, le gouvernement refusant de négocier avec des rebelles soutenus par un ancien chef d'État accusé de trahison et qui a décidé de revêtir, encore une fois, le costume de rebelle.

Amnesty international sonne l'alarme

La situation humanitaire, déjà critique, s'est encore détériorée. Dans un rapport publié en mai 2025, Amnesty International accuse le M23/AFC de graves violations des droits de l'homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, des enlèvements et des violences sexuelles contre les civils dans les zones sous leur contrôle.

Ces révélations ont choqué l'opinion publique congolaise et internationale, renforçant l'image du M23/AFC comme un groupe brutal, qui asservit les congolais plutôt que les « libérer ». Pour Kabila, s'aligner avec une rébellion déjà entachée par de telles accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ne fait qu'amplifier sa chute irréversible aux yeux du peuple congolais.

L'opinion publique congolaise se retourne

Le glissement de l'opinion publique contre Kabila et les rebelles est palpable.

Autrefois perçu comme un leader controversé mais respectable, dans son silence républicain, Kabila est désormais vu comme un traître par une grande partie de la population.

Les Congolais, lassés par des décennies de conflit, rejettent massivement cette alliance, craignant qu'elle ne prolonge encore la souffrance dans l'est du pays. Le M23/AFC, déjà impopulaire, voit son image se dégrader davantage, les accusations d'Amnesty International alimentant la colère et la méfiance de la part des congolais envers ces « prétendus libérateurs » sanguinaires.

Implications régionales et internationales

Cette crise ne se limite pas aux frontières de la RDC. Le Rwanda, accusé de soutenir le M23, est pointé du doigt pour son rôle dans l'escalade des tensions. Les relations entre Kinshasa et Kigali, déjà tendues, se sont encore détériorées- surtout après l'aide manifeste du Rwanda, dans les déplacements de Kabila et la rediffusion en direct, à la télévision, de son discours au vitriol contre Kinshasa -risquant de déstabiliser, encore plus, toute la région des Grands Lacs. Sur le plan international, les efforts de médiation sont mis à mal par cette alliance sulfureuse.

La présence de Kabila complique les négociations, car le gouvernement congolais refuse désormais toute concession, arguant que les rebelles sont soutenus par des acteurs politiques qui confirment le contrôle rwandais de la déstabilisation de la RD Congo.

Un pari perdu

Pour comprendre l'ampleur de cette erreur stratégique, il faut se pencher sur les faiblesses de la RDC. Un exécutif passif, la corruption endémique et l'absence d'un système de renseignements efficace ont permis à des acteurs comme Kabila de naviguer dans les eaux troubles de la politique congolaise. Mais cette fois, le pari était trop risqué. En s'alignant avec le M23/AFC, Kabila a surestimé son influence et sous-estimé la réaction du gouvernement et de la communauté internationale.

Le président Tshisekedi, dans une interview de 2024, avait déjà accusé Kabila de soutenir la rébellion, déclarant :

« L'AFC, c'est lui », soulignant le rôle de simple prête-nom de Corneille Nangaa.

Aujourd'hui, cette accusation se concrétise.

Conclusion : un chaos qui ne profite à personne

L'alignement de Joseph Kabila avec le M23/AFC, loin de briser l'impasse, a plongé la RDC dans un cycle de violence et d'instabilité renouvelé.

Pour Kabila, cette décision a scellé son sort politique, le transformant en fugitif aux yeux de la RD Congo, avec une possible poursuite à la CPI pour complicité de crimes contre l'humanité. Sans oublier le rappel du passé désastreux de la gouvernance Kabiliste, entachée de dérives graves en matière de violations des droits de l'Homme et de crimes économiques.

Pour les rebelles, elle a intensifié la répression et compromis la chance de paix à très court terme, confirmant le rôle de Kabila d'agent catalyseur du chaos en RD Congo, au nom et pour le compte du Rwanda.

Les populations civiles, prises en étau, paient le prix fort, comme le documentent les rapports accablants d'Amnesty International qui vient d'être rendu publique avant-hier.

Dans un pays où les masques sont tombés, cette alliance controversée ne fait que confirmer une vérité amère : en RDC, les jeux de pouvoir se font souvent au détriment du sort de la population civile, qui n'est pas prête à oublier la responsabilité de ses bourreaux assoiffés de pouvoir.