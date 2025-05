Une étape stratégique vient d'être franchie en matière de gestion des crises sanitaires au niveau national. Hier, mercredi 28 mai 2025, la Croix-Rouge de la RDC, en collaboration avec le Ministère de la Santé publique, sous l'appui de la Croix-Rouge Française, a, en effet, réussi le pari de l'organisation à Kinshasa de son atelier de capitalisation et de diffusion des outils Riposte contre les épidémies. L'évènement s'est déroulé dans une atmosphère empreinte de sérénité et d'engagement dans la salle Kundelungu du bâtiment administratif du Gouvernement, situé à un jet de pierre du Palais du peuple.

La tenue de cet atelier important s'inscrit dans le cadre du programme multipays Riposte financé par l'Agence Française de Développement, qui entend renforcer les capacités des acteurs institutionnels et de la société civile face aux risques épidémiques.

Durant les travaux, les participants ont largement engagé des discussions riches et constructives, formulant des remarques et suggestions pertinentes devant contribuer à positionner la Croix-Rouge de la RDC comme un acteur clé d'appui à la prévention et à la riposte aux épidémies sur le sol congolais.

"On était ici dans un atelier pour promouvoir le travail d'expertise technique qui a été menée par les équipes de la Croix-Rouge Française aux côtés de différentes sociétés nationales dont la Croix-Rouge de la RDC pour développer les capacités de coordination et de réponse aux épidémies.

On a différents outils qui ont été remis à jour dans cette problématique des épidémies, par exemple, un outil communautaire qui est beaucoup utilisé dans le cadre des problèmes de gestion des risques des catastrophes : l'évaluation des risques de vulnérabilité des capacités améliorées (VCA).

On a revisité cet outil pour mieux adresser aussi les enjeux épidémiques qui sont souvent très fortement corrélés à la gestion des risques de catastrophes parce qu'on sait que de fortes inondations sont souvent les prémices à une flambée de cas de choléra. On a revisité toute notre module de formation... On sait que, par exemple, beaucoup de rumeurs de stigmatisation peuvent resurgir pour certaines épidémies.

Cela a été le cas avec le Mpox Ce module permet de donner des clés aux volontaires de la Croix-Rouge de la RDC pour mieux aborder cette thématique et mieux y répondre en termes d'appui psychologique", a déclaré Sylvanie Lebas, Coordinatrice Programme de la Croix-Rouge Française en RDC, qui a pleinement contribué la bonne conduite des échanges. Selon elle, l'atelier de la Croix-Rouge de la RDC a permis également de travailler sur le Protocole d'Actions Précoces, qui joue un rôle considérable dans la prévention des maladies.

"On a pu également développer des plans de continuité d'activités les centres de santé. On sait qu'en cas des crises sanitaires, les capacités des centres de santé peuvent être rapidement dépassées, les services de base ne plus être assurés.

Les plans de continuité doivent permettre en fait d'assurer le minimum en termes de package de santé, des soins de santé indispensables. On a aussi travaillé sur des approches un peu plus innovantes qu'on appelle Financements Basés sur les Prévisions. On va construire des modèles prédictifs. En RDC, on a travaillé sur les aléas de la Rougeole.

On a cherché à identifier les indices de risques par province, par zone de santé pour définir les indicateurs déclencheurs à partir desquels il était important de ne pas attendre que l'épidémie se développe, mais d'abord mettre ne place des actions précoces, d'anticipation et de préparation si effectivement l'épidémie se déclenche. C'est qu'on appelle Protocole d'Actions Précoces. On a pu travailler sur ce sujet en République démocratique du Congo", a expliqué à la presse, Sylvanie Lebas.

Grégoire Mateso en première ligne

Dans son mot, avant le démarrage de l'activité, Grégoire Mateso, Président National de la Croix-Rouge de la RDC, avait pris la parole, encourageant avec confiance un débat sain et harmonieux aux séminaristes.

" Nous ne sommes qu'une main ajoutée au Ministère de la Santé parce que notre mission, depuis le Décret du 1er mars 1961 qui ajoute les missions qui concernent le Ministère de la Santé, c'est la prévention des maladies, notre raison d'être", a insisté, dans son mot, le Président Grégoire Mateso, qui a remercié la Croix-Rouge Française pour son soutien constant aux initiatives de la Croix-Rouge de la RDC.