Ce vendredi 23 mai 2025, une étape décisive vers l'amélioration de l'accès aux soins de santé a été franchie ce jour à Bukangalonzo, dans le territoire de Kenge, province du Kwango, avec la cérémonie de pose de la première pierre d'un ambitieux projet d'infrastructures sanitaires. L'événement a rassemblé autorités locales, partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreux membres de la communauté.

La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du chef de secteur de Bukangalonzo, l'un des cinq secteurs du territoire de Kenge, abritant une population de 85.665 habitants, dont plus de 20.000 déplacés du conflit de Mobondo.

Dans son allocution, il a exprimé la reconnaissance de la population tout en appelant à un soutien accru pour les déplacés : « Nous saisissons cette opportunité pour demander l'aide aux partenaires pour notre communauté durement éprouvée ».

Le plan d'action, présenté par Madame Tezy, Chef de projet de l'UNOPS, Agence d'exécution, prévoit la construction de 15 centres de santé équipés, ainsi que deux pavillons flambant neufs pour deux Hôpital Général de Référence, incluant 10 lits, des panneaux solaires et des réservoirs d'eau pour garantir la durabilité du projet.

Le Directeur-Pays de la KOICA en RDC, Mr Choi Yonjae, a exprimé sa joie. Depuis 2020, KOICA collabore avec la RDC pour améliorer la santé maternelle et infantile via ce projet de plus de 10 millions de dollars. Il remercie les partenaires locaux et internationaux pour leur engagement. Enfin, il réaffirme la volonté de KOICA de poursuivre un partenariat durable pour le bien-être des populations.

Le Directeur des établissements des soins de santé, Représentant du Secrétaire Général à la santé, M. Bapitani, a salué la mobilisation sous un soleil ardent comme un signe fort d'engagement : « Votre présence ici témoigne de votre détermination à voir cette province avancer. Le Kwango mérite ce projet et bien plus ».

Il a souligné l'importance des dialogues continus pour porter ce projet à une échelle plus large, en insistant sur la nécessité d'une attention renforcée aux niveaux provincial et national. Il a suggéré à la KOICA de mobiliser d'autres partenaires pour créer une synergie multisectorielle, avec pour objectif de couvrir l'ensemble de la province sous un leadership fort.

Dans son discours émouvant, le Gouverneur de la province du Kwango, Monsieur Willy Bitwisila a remercié Dieu pour cette journée historique: « Nous ne posons pas simplement une pierre, mais les fondations d'un futur meilleur pour le Kwango. » Il a décrit le projet, soutenu par la KOICA, comme une victoire de la vision, du partenariat et de la détermination. Celui-ci couvrira les zones de santé de Kenge, Kimbau, Boko et Popo Kabaka, et dotera la province de 15 centres de santé modernes et de deux pavillons de maternité.

« Ce ne sont pas de simples murs que nous érigeons, mais des sanctuaires de vie, où les mères pourront accoucher en toute sécurité. C'est un coup décisif contre la mortalité maternelle et infantile. » a-t-il déclaré, avant de conclure en confiant la mission aux bâtisseurs : « Travaillez avec diligence. Je reviendrai dans un bref délai pour inaugurer cette oeuvre. ».

Cette journée restera gravée dans l'histoire du Kwango comme celle où l'espoir a été cimenté dans la terre de Bukangalonzo.