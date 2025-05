L'ex-Président sud-africain Thabo Mbeki a repris la rhétorique expirée du criminel Paul Kagame, Joseph Kabila et M23/AFL pour expliquer son entendement très absurde de la guerre injuste imposée à la RDC.

Ce faux panafricaniste veut à tout prix Congoliser le conflit à l'est du Congo pour innocenter son ami Paul Kagame, affaiblir la RDC et permettre l'exploitation illicite des minerais de la RDC.

Il ne se gêne pas de reprendre mot à mot le narratif selon lequel les principales causes à l'origine de conflit à l'Est du Congo sont d'abord congolaises. Elles ne viennent pas de l'extérieur des frontières du Congo. Peu importe ce que font les Américains pour encourager le dialogue, cela ne réglera rien. Ces problèmes doivent être résolus par les Congolais eux-mêmes », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : « pour d'encourager la paix entre Congolais. Kinshasa doit dialoguer avec le M23. C'est la bonne approche. Thabo Mbeki évoque également un autre grand mensonge suivant lequel la perception d'une partie de la population vivant dans les zones sous contrôle du M23, manifesterait une certaine sympathie envers le mouvement des rebelles. Pour lui, cela traduit un profond malaise lié à la gouvernance.

Face à ces défis, l'ancien président sud-africain a lancé un appel au chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, afin qu'il privilégie la cohésion nationale. Il a rappelé que seule l'unité du peuple congolais permettrait de faire face durablement aux conflits armés et aux tensions ethno-politiques qui affaiblissent le pays, ici, ce qu'il appelle cohésion nationale, c'est le brassage , mixage, partage des postes avec les rebelles et les étrangers venus du Rwanda, confondant l'espace linguistique aux tribus, ce qui dénote son manque des connaissances de l'histoire du Congo qu'il cherche à réécrire avec ses amis du Rwanda

Thabo Mbeki, ce négationniste aux intérêts égoïstes a repris la même chanson du criminel, terroriste Paul Kagame pour expliquer selon lui le conflit à l'Est de la république démocratique du Congo. Ses opinions négationnistes sont sans nul doute le fruit de la poursuite de ses propres intérêts égoïstes qu'il espère récoltés en servant les occidentaux au détriment de l'Afrique

Par cette façon de faire, il a donc échoué à l'épreuve du panafricanisme qui a pour objectif commun l'unité des Africains et l'élimination du colonialisme et de la suprématie blanche du continent.

Le panafricanisme est en fait une tentative de créer un sentiment de fraternité et de collaboration entre toutes les personnes d'ascendance africaine, qu'elles vivent en Afrique ou à l'extérieur de l'Afrique.

Par exemple, Nelson Mandela était un prophète panafricain honoré dans son propre pays et dans le monde entier.

A entendre les propos tenus par Thabo Mbeki, Mandela doit se retourner dans sa tombe pour avoir été en contact de son vivant avec des personnages comme Thabo Mbeki, qui vient de prouver au monde qu'il n'avait jamais compris la portée de lutte de Mandela.

Contrairement à Mandela, Thabo Mbeki a échoué à l'épreuve du panafricanisme et s'est rendu coupable de négationnisme du génocide Congolais, en mentant et en reprenant en toute conscience le mensonge de Paul Kagame , il a induit le monde en erreur comme il l'avait déjà fait autrefois en niant l'existence de VIH /SIDA, nous devons de rétablir la vérité.

De prime à bord, il est important de savoir que Thabo Mbeki est un négationniste récidiviste, sa politique du sida a la tête de la république sud-africaine a été directement responsable de la mort de plus d'un tiers de million de personnes en Afrique. Au cours des huit années de sa présidence, Mbeki avait continué à exprimer sa sympathie pour le déni du VIH/SIDA et a institué des politiques refusant les médicaments antirétroviraux aux patients atteints du SIDA

Sous sa gouvernance, sa politique extérieure envers le Zimbabwe, axée sur une diplomatie discrète, a été critiquée pour son inefficacité à faire face à la crise politique et économique du pays. Mbeki était souvent perçu comme distant et déconnecté des besoins des Sud-Africains ordinaires.

Quant à la guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et Paul Kagame, Thabo Mbeki sait parfaitement que plus de vingt années de rapports de l'ONU ont documenté les invasions et le pillage de Paul Kagame, de son armée et de ses alliés du voisin du Rwanda, la République démocratique du Congo. Le rapport le plus récemment publié de l'ONU accuse le Rwanda d'être la puissance derrière le groupe rebelle M23 qui a repris cette année la guerre dans les provinces de l'est du Congo, qui a déjà coûté plus de 10 millions de vies humaines.

Thabo Mbeki sait pertinemment que Le régime de Kagame est avant tout une question d'image et de perception de la part de ses amis occidentaux. Alors qu'il parcourt le monde à bord de jets privés, vit dans le luxe des meilleurs hôtels et touche un salaire plus de deux fois supérieur à celui du président russe et supérieur à celui du Premier ministre britannique, 70 pour cent de la population rwandaise vit dans une pauvreté extrême.

Kagame assassine ou emprisonne tous les véritables critiques ou challengers de son régime. L'opposition, les droits de l'homme et la liberté de pensée n'existent pas au Rwanda. Pourquoi, Thabo Mbeki ne parlerait-il pas de ces sujets considérés « tabous » a son ami Paul Kagame ? Mieux, pourquoi n'a-t-il pas expliquer cela a l'audience composée des étudiants et des invites venus l'entendre à cet effet ?

Les habitants du Rwanda sont continuellement harcelés par le gouvernement Kagame et d'éminents opposants à Kagame ont été assassinés au Kenya, en Afrique du Sud, au Congo et en Tanzanie. En mai 2011, la police métropolitaine de Londres avait même averti les citoyens rwandais qu'elle pensait que des ressortissants rwandais étaient entrés dans le pays dans l'intention de les tuer.

Thabo Mbeki peut-il prétendre ignorer ces faits véridiques ? Peut-il ici nous dire si Paul Kagame parviendrait à soutenir le soi-disant « développement » dont il parle sans cesse sans faire la guerre au Congo et piller ses ressources ? Voici des questions auxquelles Thabo Mbeki doit répondre.

Sa conception erronée du panafricanisme, sa fausse vision d'une « renaissance africaine », et son rattachement aux intérêts mesquins des occidentaux font de lui « un corrompu ».

Son négationnisme du sida, sa perte de vitesse et sa chute en politique Justifieraient son incohérence aujourd'hui.

Ainsi, Mbeki n'est pas un panafricaniste. C'est plutôt un confusionniste conscient qui entretient délibérément le flou, le mensonge et les incertitudes scientifiques pour donner l'image d'intellectuel qu'il n'est pas en vue de flouer le monde.

Pourquoi perdre son temps à écouter Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, dont le comité exécutif du Congrès national (ANC) avait décidé de révoquer avant l'expiration de son mandat en raison d'allégations selon lesquelles il aurait abusé de son pouvoir, un faux panafricaniste qui a conspiré contre Zuma dans une affaire de corruption n'a pas des leçons à donner à qui que ce soit.