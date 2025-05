Congo-Kinshasa: UNIGOM - Un centre STEM inauguré pour propulser la RDC dans l'ère technologique

L'Université de Goma (UNIGOM) a procédé, ce mercredi 28 mai 2025, à l'inauguration de son premier centre de Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STEM) en République démocratique du Congo. Cette initiative vise à améliorer l'accès à la technologie, au lendemain de la mise en place du Centre d'innovations technologiques.

Ce centre est une voie d'ouverture à des formations pratiques, telle que voulue par le Recteur de cette institution, le Professeur Ordinaire Muhindo Mughanda. Le laboratoire informatique et électrique est ainsi installé au sein du campus du Lac Vert de l'UNIGOM, facilitant la conversion des théories en pratiques. Cela permettra aux étudiants de mieux se préparer aux défis centrés sur les quatre domaines : Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques.

Le représentant de STEM Power en RDC, présent à cette cérémonie inaugurale, a indiqué que le but est de bien marier la théorie à la pratique. A en croire Espoir Serukiza, avec ce centre, les recherches technologiques et l'expérimentation, notamment en robotique, intelligence artificielle (IA), programmation en "machine learning" et systèmes avancés de gestion des données, seront renforcées. Les apprenants recevront des formations sur des applications permettant de résoudre des problèmes existentiels.

« Ça permet à ce que ces jeunes trouvent des solutions et améliorent des choses », a-t-il déclaré, tout en appelant les étudiants, et pas seulement ceux de l'UNIGOM, à s'approprier le STEM.

A la même occasion, certains projets ont été présentés à l'assistance, entre autres : le projet d'automatisation du parking de l'aéroport international, le bracelet connecté pour la surveillance des signes vitaux des femmes enceintes, ainsi que Kivu Solution, qui offre des solutions aux problèmes sociaux.

Dans son intervention, le professeur ordinaire Muhindo Mughanda, Recteur de l'UNIGOM, a mis en garde contre la manipulation technologique, car cette dernière « hypnotise », surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle. « Bien qu'elle soit très exigeante ces derniers temps, il demeure difficile d'évoluer en marge de la technologie. D'où, son appel à plus d'attention », a-t-il souligné. « La technologie expose à l'hypnocratie, à la possibilité de la manipulation, mais on ne peut pas l'éviter non plus ; c'est ce qu'il faut contrôler ».

« A travers le STEM, je vois une très grande ouverture pour nos étudiants et tous ceux qui veulent se lancer dans la recherche », a poursuivi le Recteur Muhindo Mughanda. « Nous allons mieux faire la recherche, nous allons mieux servir la société.

Cette inauguration n'est que le début de grands projets que nous réaliserons dans les jours à venir. Je profite de cette occasion pour appeler les étudiants et la société à "se mettre à la disposition" du STEM pour être au parfum des connaissances, non seulement pour ne pas laisser la voie ouverte à l'hypnocratie, mais surtout à la robotisation de l'homme. »