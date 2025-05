Congo-Brazzaville: Art culinaire - La Turquie fait découvrir sa gastronomie

A l'occasion de la célébration de la Semaine culinaire de son pays, l'ambassadeur de Turquie en poste au Congo, Hilmi Ege Türemen, a organisé, le 27 mai à Brazzaville, une cérémonie de dégustation des mets turcs.

La cérémonie de dégustation de la gastronomie turque a connu la participation du secrétaire permanent du Comité interministériel de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, des ambassadeurs accrédités au Congo et d'autres invités de marque.

Le menu était composé de la soupe aux lentilles, de la salade bergère, du ragout de légumes et d'oeufs, du dolma, des aubergines farcies, des boulettes de viande sèches, du riz pilaf, du börek au fromage, du haricot blanc à la sauce, du dessert au blanc de poulet et des boissons, notamment la limonade ou l'Ayran (mélange de yaourt et d'eau), sans oublier le thé et le café turc.

« L'objectif cette année est de vous faire découvrir les mets classiques qui constituent la pierre angulaire de la cuisine turque. Les classiques de la cuisine turque sont préparés dans toutes les régions de la Turquie à partir d'ingrédients que l'on peut facilement se procurer. Ces plats sains, nutritifs et délicieux reflètent la chaleur familiale propre au peuple turc. Ils sont le symbole de l'amitié, de la solidarité et de l'unité, qui sont des valeurs occupant une place importante dans la culture turque », a fait savoir l'ambassadeur Hilmi Ege Türemen dans son discours prononcé à cette occasion.

« La culture culinaire profondément enracinée de la Turquie se ressent à chaque repas. Les recettes de ces plats sont des expériences et des souvenirs qui se transmettent soigneusement de génération en génération, de maître à apprenti, comme un héritage familial. Les plats sont également des porteurs de cycles saisonniers et de la sérénité que procure un repas fait maison. Ils indiquent aussi les différentes manières de se réunir, de produire ensemble, de transmettre et de partager », a ajouté le diplomate.

Les plats présentés, a-t-il expliqué, sont simples en apparence, cependant, « ils sont essentiellement le fruit d'un savoir-faire culinaire finement élaboré ».

Par ailleurs, le diplomate a rappelé l'atelier organisé récemment à Brazzaville, avec l'école de gastronomie Saint Jean-Paul II, au cours duquel les élèves ont préparé des mets, avec le soutien du chef cuisinier de l'ambassade de Turquie. L'activité avait pour objectif l'échange d'expérience dans le domaine de la culture culinaire avec des jeunes congolais qui suivent une formation en arts culinaires.

Dans le cadre de la Semaine de la cuisine turque, il a recommandé aux invités de visiter le site internet qui propose des recettes de plats classiques de la cuisine turque. Sur ce site internet, des recettes tirées d'un ouvrage préparé sous les auspices de la première dame de Turquie, Emine Erdogan, et intitulé « Cuisine turque avec des recettes séculaires », sont présentées avec la contribution de célèbres chefs cuisiniers. Des vidéos destinées à la pratique pour ces recettes sont également disponibles.

À travers les 261 missions diplomatiques et consulaires de la Turquie réparties dans le monde, le pays organise chaque année la Semaine de la cuisine turque, un événement culinaire international visant à faire découvrir les richesses gustatives de l'une des traditions gastronomiques les plus anciennes et les plus variées du monde.