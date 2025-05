Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - Le Lions Club Brazzaville Elite dépiste gratuitement

Le Lions Club Brazzaville Elite, en partenariat avec Leo club Brazzaville espoir et la brigade médicale congolaise, a organisé, le 28 mai au lycée de Moukoundzi Ngouaka, à Brazzaville, une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle au profit des enseignants de ce complexe scolaire.

Les enseignants du préscolaire, primaire, collège, lycée et cadre des inspections sectorielles évoluant au sein de l'école Moukoundzi Ngouaka ont échangé avec les agents de santé afin de découvrir et prendre conscience de leur état sanitaire.

Devant les membres de la brigade médicale congolaise (une plateforme des anciens étudiants congolais formés à Cuba), les bénéficiaires de cette campagne gratuite ont posé toutes les questions liées à leur bien-être.

La campagne qui est menée de connivence avec la fraternité internationale laïque a consisté à dépister et sensibiliser les enseignants et cadres administratifs au diabète et à l'hypertension. Par la même occasion, le Lions club a fait un don de plus de cinq cents stylos avant d'éduquer les participants sur les violences de tout genre.

Le proviseur de cet établissement, André Ghislain Kouhoueno, qui a reçu l'autorisation du directeur départemental, Alain Claude Dangouama, a salué l'initiative. Il a d'ailleurs souhaité que cette opération soit également organisée, dans l'avenir, au profit des élèves. Pour lui, après neuf mois de travail et parfois de pression dans les salles de classe et dans les administrations, il était nécessaire que le corps enseignant fasse, en quelques sorte, un bilan de santé concernant ces pathologies qui minent la société.

Le responsable des oeuvres à Lions Club Brazzaville Elite, Diop Abbou, a indiqué que cette campagne ne sera pas la dernière et pourra s'intensifier dans les prochains jours. « Nous avons ciblé les enseignants des différentes écoles de ce complexe scolaire, car ces derniers sont en fin d'année scolaire et il est important qu'ils évaluent leur état. Le message est bien passé et je pense qu'ils savent désormais à quoi s'attendre au regard des résultats qu'ils ont eus. En tout cas, tout le monde a adhéré à cette opération », a-t-il indiqué.

Pour sa part, Davell Sitou, membre de cette organisation internationale et vice-président du Leo club Nancy(France) a rappelé que le Lions Club milite pour l'entraide et la lutte contre certaines maladies tout en aidant la population dans presque tous les pays du monde.