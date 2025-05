Congo-Brazzaville: Plateaux Batéké - Le projet carbone de TotalEnergies à l'arrêt

Lancé officiellement en novembre 2021 dans le département des Plateaux, le projet Batéké Carbon Sink (BaCaSi) de la compagnie française TotalEnergies est à l'arrêt depuis plusieurs semaines. À ce jour, seulement 12 % des 40 000 hectares d'arbres prévus ont été plantés.

L'inquiétude grandit quant à la poursuite du projet BaCaSi, qui constitue la seule plantation industrielle d'arbres financée par TotalEnergies en Afrique pour compenser ses émissions de carbone. Après près de quatre ans d'activité, le projet de plantation forestière est à l'arrêt, comme l'ont rapporté plusieurs médias. Selon ces sources, le personnel étranger qui opérait sur le site a déjà quitté le pays. La compagnie à l'origine du projet n'a pas encore communiqué à ce sujet, ni sur ses orientations futures.

Soutenu par le gouvernement congolais, le projet BaCaSi, d'une durée de trente ans, devait permettre la séquestration de 500 000 tonnes de CO2 en moyenne par an, sur une période de vingt ans. TotalEnergies avait prévu la plantation d'une forêt de 40 000 hectares, dont 38 000 hectares destinés à devenir des puits de carbone et 2 000 hectares réservés à des activités agro-forestières.

La compagnie pétrolière avait inscrit BaCaSi dans sa vision de contribuer à la préservation de la forêt présente dans la réserve de la Léfini et de développer de nouvelles filières forestières durables en République du Congo. Un montant de 250 millions de dollars, soit près de 150 milliards FCFA, devait être mobilisé pour ce projet écologique, avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.

Les dirigeants de TotalEnergies avaient exprimé leur intention d'abord d'éviter les émissions de gaz à effet de serre en intégrant tous les aspects dès la conception des projets industriels, ensuite de réduire ces émissions en modernisant les installations existantes et, enfin, de compenser les émissions résiduelles par le développement de solutions telles que le stockage de CO2 et les puits de carbone naturel.

Du côté gouvernemental, le projet de plantation agro-forestière de la réserve de la Léfini, signé en mars 2021 avec la compagnie française, était considéré comme un partenariat gagnant-gagnant, celui-ci reposant sur la création d'emplois et le développement local.

Il convient de rappeler que des journalistes et des défenseurs des droits humains et de l'environnement avaient alerté sur de possibles violations du principe du consentement libre, informé et préalable. Le choix des Plateaux Batéké avait également suscité des inquiétudes, car cette région fait partie des moins étudiées d'Afrique tropicale sur les plans floristique et faunique.

En effet, personne ne sait quelles seront les répercussions d'une forêt industrielle sur cet environnement. De plus, l'arbre planté, l'Acacia mangium, une espèce non indigène à croissance rapide, est connu pour son caractère potentiellement invasif, sa tendance à appauvrir la biodiversité et sa capacité à libérer des composés chimiques nuisibles aux espèces végétales locales.