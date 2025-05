Cote d'Ivoire: San Pedro/Santé et sécurité au travail - La Cnps explore la voie de l'intelligence artificielle

La Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) a conduit une réflexion sur l'apport de l'Intelligence artificielle (Ia) aux méthodes de veille à la Santé et sécurité au travail (Sst), les 22 et 23 mai 2025.

C'était à la faveur de la 29e Journée africaine de prévention des risques professionnels (Japrp) couplée à la 23e Journée mondiale de santé et sécurité au travail (Jmsst), dont la célébration s'est déroulée à l'Université polytechnique de San Pedro.

Plus de 300 participants issus d'entreprises rattachées aux agences de San Pedro, Divo, Gagnoa et Daloa, ainsi que d'organisations patronales et syndicales, des collectivités et des ministères de tutelle ont pris part à l'évènement.

Notons que la Japrp s'est ouverte autour du thème central : « La prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques : opportunités, défis et stratégies d'adaptation », avec pour sous-thème : « Prévention et prise en charge des intoxications alimentaires en milieu professionnel ».

Parallèlement, le thème de la Jmsst, lui, portait sur le rôle de l'Ia et la numérisation au travail dans le révolutionnement de la sécurité et la santé.

Ces journées visaient à favoriser, d'une part, l'intégration de l'Ia et la transformation numérique pour l'amélioration de la Sst et d'autre part, à promouvoir l'usage des technologies numériques dans les stratégies de prévention des risques professionnels en Afrique. Ce, en vue de rendre plus performant le système de Sst. Elles entendaient, par ailleurs, mener la réflexion sur la réduction de l'impact des toxi-infection alimentaire collective en milieu professionnel.

Une conférence sur les thèmes centraux a été animée par Zoueu Touakhesseu Jérémie, vice-président de l'Université polytechnique de San Pedro en charge de la pédagogie, la vie universitaire, la recherche, et de l'innovation technologique et numérique.

Son exposé a mis en exergue des opportunités offertes par l'intelligence artificielle et la numérisation au travail. Notamment, l'optimisation des processus, la personnalisation des services et l'amélioration de la productivité.

Plusieurs recommandations ont été faites au terme des assises qui ont également été meublées par des panels, à savoir le développement de projets pilotes d'intelligence artificielle en Sst dans les secteurs d'activités à risque ; la formation des agents et dirigeants sur les outils de gestion de la Sst par l'Ia et l'accentuation des contrôles sanitaires dans les espaces de restauration implantés en entreprise.