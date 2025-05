Cote d'Ivoire: Cérémonie marquante à Abidjan - Le 100e diplôme d'accréditation décerné

Le 27 mai 2025, Abidjan a vibré au rythme d'une cérémonie hautement symbolique : la remise du 100e diplôme d'accréditation par le Système Ouest Africain d'Accréditation (SOAC).

À cette occasion, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a été honoré pour l'excellence de son Unité des Mycobactéries Tuberculeuses et Atypiques (UMTB), dirigée par le Professeur N'Guessan Kouassi Raymond.

Lors de l'ouverture de la cérémonie, M. Olivier Daïpo, chef de cabinet adjoint et représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, a souligné l'importance de l'accréditation comme levier de développement socio-économique. « Cette cérémonie de remise du 100e diplôme d'accréditation du SOAC est une source de satisfaction, car elle concrétise notre ambition collective de bâtir une infrastructure de qualité robuste en Afrique de l'Ouest », a-t-il déclaré.

De son côté, le président du Conseil d'administration du SOAC, M. Aboubacry Baro, a rappelé que plus de 100 diplômes ont été délivrés en sept ans, un indicateur fort de la maturité de l'institution. Il a également mis en avant la reconnaissance internationale croissante du SOAC, gage de crédibilité et de confiance.

Prenant la parole, M. Tidiane Boye, représentant résident de l'ONUDI, a souligné l'appui technique de son organisation dans la création et le développement du SOAC, dans le cadre des différents programmes de qualité financés par l'Union européenne entre 2001 et 2009. Il a par ailleurs annoncé la disponibilité d'un financement de 1 406 727 dollars, dont 60 % issus du Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce. Ce financement est destiné à un projet visant à intégrer des outils numériques pour renforcer la conformité aux normes de sécurité sanitaire des produits alimentaires en Afrique de l'Ouest.

Le Professeur Méité Syndou, directeur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, a salué l'héritage de son prédécesseur, le Professeur Dosso Mireille, dont les actions stratégiques ont abouti à ce succès. « C'est avec fierté que nous constatons cette avancée, qui constitue également un puissant facteur de motivation pour que, dans un avenir proche, tous les laboratoires de l'Institut puissent obtenir cette accréditation », a-t-il affirmé.

Au total, 17 représentants ont reçu leur diplôme d'accréditation lors de cette cérémonie, dont 10 Ivoiriens. Les autres lauréats proviennent du Burkina Faso (1), du Mali (1), du Sénégal (2), du Togo (1) et du Bénin (2). Les accréditations couvrent plusieurs domaines, notamment la biologie médicale, le contrôle des médicaments, l'agroalimentaire et l'ingénierie du bâtiment.

Par ailleurs, trois personnalités ont été élevées au rang de membres d'honneur du SOAC pour leur engagement en faveur de la promotion de l'accréditation : le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarrassouba, M. Tidiane Boye, et Dr Paul Koffi Koffi, commissaire au Département de l'Entreprise, des Mines, de l'Énergie et de l'Économie Numérique (DEMEN) de l'UEMOA.

Enfin, l'Institut Pasteur a eu l'honneur de recevoir le 100e certificat symbolique du SOAC, marquant ainsi une étape clé dans la consolidation d'un système d'accréditation crédible et structurant pour la sous-région.