Congo-Kinshasa: Est du pays - Une réunion de haut niveau condamne l'administration parallèle de l'AFC-M23

Des premières photos de Joseph Kabila à Goma. L'ancien président est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi 26 mai dans la capitale provinciale du Nord-Kivu sous le contrôle de l'AFC-M23 après une série de réunions, il a commencé ce matin des consultations avec des personnalités de la société civile locale. La situation dans l'est du Congo était abordée ce mercredi 28 mai lors d'une réunion de haut niveau du Mécanisme de suivi de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région.

Cet accord, signé en 2013, est l'un des principaux instruments de paix dans les grands lacs. Hier, douze pays africains, dont le Rwanda et la RDC étaient représentés. Le communiqué final a condamné l'installation d'une administration parallèle par l'AFC/M23 dans l'est de la RDC.

Très peu de chefs d'État ont fait le déplacement d'Entebbe. Ni Félix Tshisekedi, ni Paul Kagame n'étaient d'ailleurs présents, invoquant un problème d'agenda. On retient que les principaux points de friction entre Kinshasa et Kigali ont été abordés dans le communiqué final.

Les participants ont condamné les avancées de l'AFC/M23 et l'installation d'administrations parallèles, ainsi que le soutien extérieur dont bénéficie ce mouvement. Le communiqué ne cite pas nommément le pays concerné, mais appelle à appliquer rapidement et totalement la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui, elle, mentionne le Rwanda.

Démantèlement du groupe armé FDLR

Ils ont également appelé au démantèlement du groupe armé FDLR, comme le demande régulièrement Kigali et la communauté internationale. De son côté, le président burundais Évariste Ndayishimiye, qui a cédé la présidence du mécanisme à son homologue ougandais Yoweri Museveni, a de nouveau pointé du doigt le Rwanda, en alertant sur le risque d'embrasement régional.

Pour sa part, Yoweri Museveni a dénoncé la dépendance excessive au soutien extérieur, insistant sur le rôle des mécanismes régionaux. À ce propos, son grand chantier sera de revitaliser cet Accord-cadre d'Addis-Abeba, qui fixe les grandes lignes des mesures pour ramener la paix et la sécurité dans l'est de la RDC et renforcer la coopération régionale. Avec quels moyens et quelle volonté politique, s'interrogent notamment des sources diplomatiques contactées par RFI.