Egypte: La société égyptienne Valu commencera à être cotée à l'EGX après la distribution d'actions par EFG

Valu, la principale fintech égyptienne de crédit à la consommation, se prépare à commencer à négocier sur l'Egyptian Exchange (EGX).

La cotation a eu lieu le 21 mai 2025. La négociation devrait débuter au cours de la semaine du 22 juin 2025, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

L'opération fait suite à des démarches réglementaires de dépôt et d'enregistrement auprès de l'Autorité égyptienne de régulation financière.

Valu, la principale fintech égyptienne de crédit à la consommation, se prépare à commencer à négocier sur l'Egyptian Exchange (EGX), suite à la finalisation d'une distribution de dividendes en nature par sa société mère, EFG Holding. La cotation a eu lieu le 21 mai 2025. La négociation devrait débuter durant la semaine du 22 juin 2025, sous réserve des approbations réglementaires.

Les actionnaires d'EFG Holding ont approuvé la distribution lors d'une assemblée générale ordinaire le 24 mai 2025. La société affectera 335,3 millions EGP des bénéfices non distribués à la distribution d'actions de Valu, ce qui équivaut à 20,488% du capital-actions de Valu. Les actionnaires éligibles d'EFG Holding recevront 1 action Valu pour 3,3273 actions détenues à la date d'enregistrement du 12 juin 2025.

Cette opération fait suite à des démarches réglementaires de dépôt et d'enregistrement auprès de l'Autorité égyptienne de régulation financière. EFG Hermes Promoting and Underwriting S.A.E. a agi en tant que conseiller financier unique, avec le soutien juridique de Zulficar & Partners et de Gibson, Dunn & Crutcher LLP.

Points clés à retenir

L'entrée prochaine de Valu sur le marché par le biais d'une distribution en nature marque un changement dans la manière dont les principales institutions financières égyptiennes libèrent la valeur de leurs participations dans les fintechs. Plutôt que d'opter pour une introduction en bourse traditionnelle, EFG Holding utilise les bénéfices non distribués pour distribuer une participation dans Valu directement aux actionnaires.

Cette démarche permet de s'exposer au public tout en conservant le contrôle et en minimisant les sorties de trésorerie. Valu a été l'un des principaux acteurs de la fintech en Égypte, offrant des prêts sur le lieu de vente, des services d'achat immédiat et de paiement différé, ainsi que des produits financiers numériques. La décision de céder une partie de son capital reflète l'appétit des investisseurs pour une exposition au secteur croissant de la finance numérique en Égypte, qui a vu la demande augmenter en raison de l'évolution du comportement des consommateurs et du soutien réglementaire.

La structure de la transaction reflète des modèles similaires utilisés dans les marchés émergents pour accroître la profondeur du marché des capitaux sans diluer l'actionnariat de base ou déclencher des obstacles à l'introduction en bourse immédiate. Comme les fintechs telles que Valu cherchent à obtenir la validation du marché des capitaux, d'autres sociétés mères pourraient suivre ce modèle pour équilibrer la liquidité, la découverte de l'évaluation et le contrôle stratégique.