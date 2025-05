Sénégal: A Saint-Louis, Bakary Sarr réaffirme l'engagement de l'État à soutenir le Festival international de Jazz

Saint-Louis — Le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr a réaffirmé l'engagement de l'État du Sénégal à soutenir le Festival international de Jazz de Saint-Louis qu'il a qualifié de "noble initiative".

"Au nom du président de la République, du gouvernement du Sénégal et du Premier ministre, je réaffirme ici et maintenant l'engagement sans faille de l'État à soutenir cette noble initiative. Nous veillerons à ce que l'accompagnement financier, logistique et institutionnel soit à la hauteur des ambitions portées par ce Festival", a-t-il déclaré.

M. Sarr s'exprimait mercredi soir à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de la 33e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis.

"Je me réjouis de la mise en oeuvre de projets innovants axés sur la protection de l'environnement, la promotion de la citoyenneté, l'interculturalité qui ouvre ainsi de nouvelles opportunités aux acteurs face à la complexité des défis et enjeux de l'heure", a-t-il notamment salué.

Pour le secrétaire d'État, "il est plus qu'un devoir de pérenniser ce rendez inscrit dans l'agenda culturel national et international". "Le Festival de Jazz de Saint-Louis, est donc une fierté nationale. Il est de notre devoir collectif et individuel de pérenniser cet événement phare de l'agenda culturel national et international", a-t-il fait valoir.

"Je voudrais vous assurer, dit-il, donc du soutien et de la disponibilité du ministère en charge de la Culture pour développer ensemble des partenariats solides et dynamiques autour du Festival international de Saint-Louis, le plus grand rendez-vous culturel en Afrique et dans le monde."

Il a par ailleurs félicité les organisateurs pour le programme riche et varié concocté à cette occasion avec la participation d'artistes, de musiciens et d'artistes de renom à cette 33e édition du Festival de jazz.

Le 33e Festival international de Jazz de Saint-Louis lancé ce mercredi 28 mai sera clôturé le dimanche 1er juin 2025. Pendant 5 jours, la veille ville va rythmer avec les sonorités du Jazz. Le groupe Saïko Nata, soutenu par le festival des 5 continents de Marseille, et le chanteur portugais Salvador Sobral, avec l'appui de l'ambassade du Portugal et de l'Institut Camões, figurent parmi les têtes d'affiche annoncées.

La programmation inclut également Marco Mezquida & Tornado Trio (Espagne), la Metz Foundation (Luxembourg), Rosa Brunello (Italie) et Arnold Dolmen (France), grâce au soutien des représentations diplomatiques et instituts culturels respectifs.