Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 mai 2025

revue de presse

Afrique : Le Mauritanien Dr Sidi Ould Tah élu à la tête de la BAD

Le Mauritanien Dr. Sidi Ould Tah a été élu, ce 29 mai 2025 à Abidjan, président de la Banque africaine de développement (BAD), à l’issue du troisième tour de scrutin. Sa victoire, nette et stratégique, vient couronner une montée en puissance amorcée dès le second tour, où il a rallié une large coalition autour de sa candidature.

Lors de ce deuxième tour, Dr. Sidi Ould Tah a obtenu 48,42 % des voix, devançant nettement le Zambien Samuel Munzele Maimbo 36 %, tandis que le Sénégalais Amadou Hott a recueilli 9 %. La Sud-Africaine Swazi Tshabalala, arrivée en dernière position, a été éliminée du processus. Ce scrutin avait déjà pris une tournure décisive dès le premier tour. Le Zambien Maimbo s’était alors classé en tête avec 40,41 % des suffrages, suivi du Dr. Sidi Ould Tah 33,21 % et d’Amadou Hott 17,62 %. La Sud-Africaine Tshabalala avait obtenu 8,24 %, tandis que le Tchadien Abbas Mahamat Tolli, avec seulement 0,52 %, avait été éliminé d’entrée. (Source allAfrica)

Le Mali crée une raffinerie d’or nationale avec appui russe

Dans sa session du mercredi 28 mai 2025, le Conseil des ministres du Mali a adopté un projet de loi autorisant la participation de l’État au capital social de la Société de Raffinerie d’Or du Mali, ainsi qu’un décret en fixant les modalités.

Ce projet s’inscrit dans une politique de consolidation de l’économie nationale par une meilleure valorisation des ressources minières, notamment l’or, secteur central des exportations du pays. Il prévoit la mise en place, à Bamako, d’une raffinerie industrielle capable de traiter 200 tonnes d’or par an, en partenariat avec la société russe Yadran. L’État malien y détiendra 62 % du capital, ce qui garantit une prise de décision majoritairement nationale. (Source apanews)

Bénin : A Porto-Novo, l'ouverture du Musée International du Vodun attendue pour la fin de l'année

Le Bénin a pour ambition de développer une importante offre muséale. Plusieurs sites sont actuellement en construction comme le Musée de l’épopée des Amazones et des rois du Danhomè à Abomey ou celui de la mémoire et de l’esclavage à Ouidah. Autre lieu très attendu à Porto-Novo cette fois : le Musée International du Vodun.

Cet écrin qui entend notamment déconstruire les stéréotypes négatifs propagés sur la culture vodun, doit sortir de terre d'ici à la fin de l’année. Notre reporter, Pierre Firtion, a pu récemment visiter le chantier en compagnie d’Alain Godonou, chargé de mission aux Patrimoines et aux Musées auprès du président Talon. (Source RFI)

Ngugi wa Thiong’o, grand romancier kényan et militant de la cause africaine, est mort

Auteur d’une œuvre importante, écrite d’abord en anglais puis en kikuyu, sa langue natale, l’écrivain, considéré comme nobélisable, s’est éteint le 28 mai à l’âge de 87 ans.

Le romancier et essayiste kényan Ngugi wa Thiong’o, auteur d’une œuvre exceptionnelle écrite d’abord en anglais puis en kikuyu, sa langue natale, est mort mercredi 28 mai à Buford, dans l’Etat de Géorgie, à l’âge de 87 ans. Contraint à l’exil en 1982, il a résidé au Royaume-Uni puis aux Etats-Unis, où il occupait, ces dernières années, les fonctions de professeur d’anglais et de littérature comparée à l’université de Californie, à Irvine. (Source Lemonde Afrique)

Alliance des États du Sahel : Vers une intégration économique accélérée

Face à une instabilité régionale persistante, à des crises sécuritaires récurrentes et à une défiance croissante envers les institutions régionales traditionnelles, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont formé en septembre 2023 l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette initiative est née de la volonté des trois pays sahéliens de bâtir un cadre de coopération renforcé, centré sur leurs intérêts stratégiques communs, dans les domaines de la défense, de la sécurité et, désormais, de l’économie.

L’AES s’inscrit dans un contexte de repositionnement géopolitique : les trois États membres ont exprimé leur désaccord avec certaines orientations de la CEDEAO, notamment concernant les mécanismes de sanction et les pressions jugées excessives. Ils ont donc choisi de se retirer de l’organisation régionale ouest-africaine et de fonder une alliance autonome, tournée vers la souveraineté, la solidarité interétatique et la construction d’un espace économique alternatif. (Source Africanews)

RDC : Joseph Kabila met fin aux spéculations sur sa présence à Goma

L’opposant déclaré de l’actuel président Félix Tshisekedi s’est présenté devant les journalistes, à Goma, dans la grande ville de l’est du pays contrôlée par le M23.

Détendu et souriant, l’ex-président de la RDC Joseph Kabila est apparu jeudi 29 mai devant la presse à Goma. Il n’a pas fait de déclarations et était en présence du porte-parole du groupe armé antigouvernemental M23 Lawrence Kanyuka, dans une de ses résidences où il recevait des responsables religieux locaux. (Source Jeune Afrique)

La Centrafrique adopte une loi controversée sur la liberté de la presse

L’Assemblée nationale centrafricaine a voté, le 26 mai, une nouvelle loi sur la liberté de la presse et de la communication. Présenté par le ministère de la Communication en partenariat avec quelques organisations de médias, ce texte a suscité de vives protestations. Plusieurs journalistes dénoncent un retour en arrière, notamment avec la réintroduction du délit de presse, supprimé auparavant.

Les professionnels des médias pointent du doigt des articles spécifiques : 151, 130, 193 et 140. Ces dispositions réintroduisent des sanctions pénales contre les journalistes et leurs responsables éditoriaux, jusqu’à leur directeur de publication. Selon Belisaire Dorval Sahoul, rédacteur en chef d’Afrique en plus, « c’est une stratégie pour museler la presse » et « menacer les sources d’information ». L’inquiétude est d’autant plus vive que le législateur pourra désormais retirer l’autorisation de publication ou de diffusion en cas de désaccord. (Source Africapresse)

Le Maroc se retire de la Coupe COSAFA 2025

Le comité d’organisation de la Coupe COSAFA 2025 a annoncé le retrait de la sélection marocaine de la prochaine édition du tournoi, prévue du 4 au 15 juin prochain à Bloemfontein, en Afrique du Sud.

Selon le communiqué officiel, le Maroc sera remplacé par la Tanzanie, qui fera son entrée en lice le 7 juin face à Madagascar, avant d’affronter l’Eswatini lors de sa deuxième rencontre, programmée pour le 11 juin.

Les raisons de ce désistement n’ont pas été précisées, alors que cette compétition représentait une opportunité pour tester de nouveaux joueurs et préparer le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) réservé aux joueurs locaux. (Source Hespress)

Afrique : Le commerce total du continent estimé à moins de 18%

Le commerce africain fait face à de nombreux défis, et parmi eux, les barrières tarifaires constituent un obstacle majeur à son expansion et à son intégration régionale et mondiale. Les produits africains sont souvent confrontés à des droits de douane élevés lorsqu’ils tentent d’entrer sur les marchés internationaux.

D’ailleurs, les droits de douane entre États africains restent élevés malgré les efforts d’intégration économique faite notamment avec l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine. Pour la directrice générale de l’organisation mondiale du commerce, il est plus que nécessaire de prendre des mesures afin de protéger les économies africaines. (Source Africa 24)

Vers l’émergence du Burundi : Opportunités, priorités et défis à l’horizon 2040

Un atelier de validation du rapport provisoire portant sur l’analyse des opportunités d’émergence du Burundi à l’horizon 2040 s’est tenu le mardi 27 mai 2025.

Organisé par le ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique avec l’appui technique et financier du Programme des Nations-unies pour le développement (Pnud), il a réuni les hauts cadres de l’Exécutif burundais : la Primature, les ministères sectoriels ainsi que des représentants des institutions comme la Banque africaine de développement, la Banque centrale, l’Agence de Développement du Burundi (ADB), le secteur privé et des acteurs de la société civile.

La rencontre avait pour objectif de contribuer à la feuille de route qui établit un diagnostic approfondi des opportunités dont dispose le pays ainsi que des forces, des faiblesses et des leviers de croissance du pays en vue de définir les axes prioritaires pour soutenir la trajectoire d’émergence du Burundi. (Source Iwacu)