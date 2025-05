Congo-Kinshasa: Procédures à l'Assemblée nationale contre Constant Mutamba et Nicolas Kazadi

En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale est réunie jeudi 29 mai en plénière pour poursuivre l'examen d'une requête du procureur général concernant le ministre de la Justice.

En effet, Firmin Mvonde a demandé aux députés le droit d'instruire une enquête contre Constant Mutamba concernant un marché passé de gré à gré pour la construction d'une prison à Kisangani. Une commission spéciale et temporaire avait été mise la semaine dernière pour examiner cette requête. Elle a rendu son rapport ce jeudi et propose aux élus d'autoriser ces poursuites. Les débats sont en cours et un vote est attendu dans la soirée.

Autre politique congolais dans le collimateur de la justice, il s'agit du député Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances. La justice souhaite l'entendre sur des accusations de propagations de faux bruits et divulgation de secrets d'État, elle a donc demandé la-aussi aux députés une autorisation de poursuite. En cause, une interview au début du mois de mai où il évoquait « la gabegie financière » : « Nous voulons trop de jouissance.

S'il y a de l'argent, partageons d'abord et nous allons réfléchir après. L'argent du projet est arrivé, on se le partage d'abord et on va réfléchir plus tard. C'est ça le problème », avait-il notamment déclaré. Une commission a été mise en place au niveau de l'Assemblée et elle devrait rendre son rapport la semaine prochaine.