LIBREVILLE — Armel Simondin, PDG de la société pétrolière et gazière indépendante Perenco, présentera la stratégie de son entreprise pour exploiter les ressources pétrolières et gazières en Afrique occidentale et centrale lors de la conférence African Energy Week (AEW) : Invest in African Energies 2025. En tant que producteur de premier plan sur des marchés tels que le Gabon, la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo, la société est bien placée pour discuter de l'état d'avancement de l'exploration et de la production en Afrique.

Perenco a placé le gaz naturel au coeur de sa stratégie de développement. L'un des plus grands projets de la société est le terminal méthanier de Cap Lopez au Gabon, dont la mise en service est prévue pour 2026. Le projet comprend la construction d'un terminal méthanier sur le terminal pétrolier existant de Cap Lopez, avec un navire FLNG permettant de monétiser les ressources gazières offshore.

L'unité FLNG, en cours de construction à Dubaï, aura une capacité de 700 000 tonnes de GNL et 25 000 tonnes de GPL par an, avec des installations de stockage d'une capacité de 137 000 mètres cubes.

Ce projet d'un milliard de dollars a fait l'objet d'une décision d'investissement définitive en 2023 et représente le premier projet de développement gazier à grande échelle du Gabon. Lors du salon AEW : Invest in African Energies 2025, Simondin fera le point sur le projet et soulignera le rôle que le gaz naturel devrait jouer en Afrique de l'Ouest.

AEW : Invest in African Energies est la plateforme de choix pour les opérateurs de projets, les financiers, les fournisseurs de technologies et les gouvernements. Elle s'est imposée comme le lieu officiel pour la signature d'accords dans le domaine de l'énergie en Afrique.

Au-delà du terminal méthanier de Cap Lopez, Perenco poursuit le déploiement du GPL en Afrique. La société a inauguré en 2023 l'usine de GPL de Batanga, au Gabon, d'un coût de 50 millions de dollars, qui produit 15 000 tonnes de GPL par an. Ce projet a permis au pays de réduire ses importations de GPL de 40 à 50 %, la production étant destinée au marché intérieur. L'usine fournit également du gaz à une centrale électrique de 20 MW à Mayumba. Au Cameroun, Perenco a lancé son tout premier projet d'approvisionnement en gaz pour l'industrie en juillet 2024.

Le centre de traitement de gaz de Bipaga utilise les réserves de gaz naturel du champ de Sanaga Sud pour alimenter l'usine de carreaux de Keda avec entre 3,5 et 6,5 millions de pieds cubes de gaz par jour. Le gaz est transporté via un pipeline de 6 km qui alimente les générateurs électriques et les fours de l'usine. Cette étape importante fait suite à l'acquisition par Perenco d'une participation de 9,9 % dans Golar LNG, qui exploite le terminal FLNG du Cameroun.

Parallèlement, en se concentrant sur les champs peu profonds et marginaux, Perenco mène une série de projets pétroliers offshore en Afrique, avec l'intention d'élargir son portefeuille d'actifs de production. La société intensifie ses activités de forage en République du Congo, avec l'objectif d'augmenter sa production à 100 000 barils par jour (bpj). À partir de mi-2025, Perenco exploitera deux à trois plateformes dans le pays pendant deux ans, en se concentrant sur des actifs tels que Tchibouela-Est, Masseko, Emeraude et Marine XXVII. La société vise à développer de nouveaux champs, à optimiser les surfaces et à améliorer en permanence les infrastructures dans le pays.

La société accélère également ses activités de forage en RDC. À l'heure actuelle, Perenco est le seul grand producteur de pétrole du pays et cherche à optimiser ses actifs et à renforcer sa production. Par l'intermédiaire de sa filiale en RDC, Muanda International Oil Company, la société a fait une découverte de pétrole lors d'une campagne de forage offshore en RDC en 2024. Cette découverte est la première découverte offshore dans le pays depuis près de trois décennies.

Le puits Moke-East, situé entre les champs de Lukami et Motoba, a rencontré une colonne nette de pétrole de 24 pieds. En outre, au Gabon, la société a foré en février 2024 un puits d'évaluation près de la découverte Hylia South West, faite en 2023. Ce puits cible le réservoir Ntchengue Ocean (NTO) et le réservoir carbonaté inférieur de Madiela, les résultats montrant d'importantes colonnes pétrolifères dans le réservoir NTO.

La participation de Simondin à AEW : Invest in African Energies 2025 permettra non seulement de donner un aperçu de la vision de la société pour le marché africain du pétrole et du gaz, mais aussi de mettre en avant le rôle essentiel que jouent les opérateurs indépendants sur les marchés des hydrocarbures du continent. Des mises à jour sur les projets aux investissements futurs, en passant par les défis et les opportunités émergentes, les informations fournies par Simondin alimenteront les discussions sur l'avenir du pétrole et du gaz en Afrique.

« Perenco fait des progrès significatifs dans la mise en valeur de nouveaux gisements de pétrole et de gaz en Afrique. Grâce à son riche portefeuille de projets gaziers et d'exploration et de production pétrolière, la société crée des opportunités lucratives pour les pays dans lesquels elle opère. Ce portefeuille met non seulement en évidence la valeur des opérateurs indépendants en Afrique, mais souligne également le niveau d'opportunités disponibles à travers le continent », déclare NJ Ayuk, président exécutif de l'African Energy Chamber. (SOURCE : African Energy Chamber)