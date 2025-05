Nigeria: La société nigériane CutStruct reçoit 1,5 million de dollars pour rationaliser la passation des marchés de construction

TLDR

La startup nigériane CutStruct a levé 1,5 million de dollars dans le cadre d'un tour de table d'amorçage afin d'étendre sa plateforme numérique de passation de marchés de construction.

Cela porte le financement total de CutStruct à 2,4 millions de dollars, après une levée de fonds de 600 000 dollars en novembre 2022.

Le nouveau capital permettra de soutenir le développement des fonctionnalités, l'expansion des fournisseurs et l'amélioration de la logistique à mesure que l'entreprise se développera au Nigéria

La startup nigériane CutStruct a levé 1,5 million de dollars dans le cadre d'un tour de table d'amorçage pour développer sa plateforme numérique d'approvisionnement en matériaux de construction. Le tour de table a été mené par CRE Venture Capital, avec la participation de E3 Capital, Techstars et Zedcrest Capital. Cela porte le financement total de CutStruct à 2,4 millions de dollars après une levée de fonds de 600 000 dollars en novembre 2022.

Fondée par John Oamen et Tayo Odunsi, CutStruct propose une place de marché numérique permettant de s'approvisionner en matériaux de construction auprès de fournisseurs vérifiés. La plateforme offre également des services intégrés tels que le transport, l'assurance des marchandises en transit et le crédit commercial, aidant ainsi les promoteurs à gérer l'approvisionnement et la logistique à partir d'une interface unique.

La startup cible les inefficacités du secteur de la construction au Nigéria, où les retards d'approvisionnement, les incohérences dans la fourniture et les dépassements de coûts restent fréquents. Le nouveau capital permettra de soutenir le développement des fonctionnalités, l'expansion des fournisseurs et les mises à niveau logistiques à mesure que l'entreprise s'étend au Nigeria.

La technologie de la construction reste une verticale émergente dans l'écosystème technologique plus large de l'Afrique. Avec l'intérêt croissant des investisseurs pour les solutions d'infrastructure, le dernier tour de table de CutStruct signale une demande accrue pour des plateformes qui s'attaquent aux goulets d'étranglement opérationnels de longue date dans le développement immobilier.

Points clés à retenir

Le financement de CutStruct intervient à un moment où le Nigeria est confronté à un déficit de logements et à un besoin pressant d'accélérer la mise en place d'infrastructures. Le secteur de la construction est depuis longtemps confronté à des chaînes d'approvisionnement fragmentées, à des fournisseurs peu fiables et à des matériaux de mauvaise qualité, autant de facteurs qui ralentissent le calendrier des projets et font grimper les coûts.

En offrant une solution d'approvisionnement de bout en bout, CutStruct permet aux promoteurs de centraliser l'approvisionnement, d'améliorer la transparence et de réduire les risques de livraison. Les témoignages de sociétés immobilières soulignent comment la plateforme a amélioré l'efficacité et réduit le stress lié aux fournisseurs. Ces améliorations sont d'autant plus importantes que les promoteurs immobiliers cherchent à répondre à la demande croissante de logements et d'espaces commerciaux dans les centres urbains.

Le soutien de grands investisseurs indique également que les technologies de la construction, bien que peu explorées, gagnent du terrain. Pour les sociétés de capital-risque à la recherche de solutions évolutives et axées sur les problèmes des marchés africains, des plateformes comme CutStruct offrent à la fois un impact et des avantages financiers. À mesure que l'entreprise se développe, elle pourrait servir de modèle à des réformes technologiques dans d'autres secteurs où l'infrastructure est importante.