Afrique: Sidi Ould Tah élu neuvième président de la Banque africaine de développement

TLDR

Sidi Ould Tah, de Mauritanie, a été élu neuvième président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

Tah a obtenu 76,18% du total des voix et 72,37% des voix régionales au troisième tour de scrutin, soit une majorité historique.

Il a été président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) au cours des dix dernières années.

Sidi Ould Tah, de Mauritanie, a été élu neuvième président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). Le vote a eu lieu lors des assemblées annuelles de la Banque, qui se tiennent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 26 au 30 mai.

M. Tah entamera son mandat de cinq ans le 1er septembre 2025, succédant à M. Akinwumi Adesina du Nigeria. Son élection a été décidée par le Conseil des gouverneurs de la BAD, qui comprend des représentants des 81 pays membres de la Banque.

Le candidat gagnant doit obtenir au moins 50,01 % des votes régionaux et non régionaux. M. Tah a obtenu 76,18 % du total des voix et 72,37 % des voix régionales au troisième tour de scrutin - une majorité historique.

M. Tah apporte plus de trois décennies d'expérience dans le domaine de la finance et du développement. Il a été président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) au cours des dix dernières années, où il a supervisé des réformes institutionnelles majeures et la croissance du bilan. Il a également été ministre mauritanien de l'économie et des finances.

L'élection mettait en lice cinq candidats, et Tah est devenu le premier Mauritanien à diriger la Banque depuis sa création en 1964. Sa nomination intervient dans un contexte où l'on attend de plus en plus des institutions africaines qu'elles accélèrent les réponses aux défis économiques et de développement.

Key Takeaways

L'élection de Sidi Ould Tah à la tête de la Banque africaine de développement met l'accent sur la mobilisation des capitaux et la transformation structurelle à un moment où les économies africaines sont confrontées à la pression de la dette, au changement climatique et aux lacunes en matière d'infrastructures. Ses antécédents à la BADEA - où il a lancé un programme de capital remboursable d'un milliard de dollars et conduit l'institution à une notation de crédit AAA - laissent présager une continuité dans la promotion d'outils financiers et de partenariats plus solides.

Le choix reflète également une plus grande inclusivité géographique au sein de la Banque, amenant la Mauritanie à la tête de la BAD pour la première fois. Alors que les besoins en financement du développement augmentent dans un contexte de ralentissement des flux de capitaux mondiaux, M. Tah devrait s'attacher à renforcer la capacité de la Banque à réduire les risques liés aux investissements du secteur privé et à soutenir l'intégration régionale.

Son leadership sera suivi de près, car les économies africaines recherchent des approches de financement innovantes et une coopération multilatérale plus approfondie pour atteindre les objectifs de développement.