Afrique: Walid Regragui - Les matchs amicaux contre la Tunisie et le Bénin sont une bonne opportunité pour avoir des certitudes avant la CAN

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Walid Regragui a affirmé, mardi à Salé, que les matchs amicaux face à la Tunisie et au Bénin, respectivement, les 6 et 9 juin, constituent une bonne opportunité pour avoir des certitudes avant la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue au Maroc.

« Les matchs amicaux constituent un test qui nous permet de mieux cerner les profils des joueurs afin de préparer la prochaine CAN», a souligné Regragui en conférence de presse, tenue au Complexe Mohammed VI de football à Maamora, pour présenter la liste des joueurs retenus pour disputer les matchs amicaux de l'équipe nationale prévus au Complexe sportif de Fès.

« La compétition va nous mettre face à des équipes africaines, d'où l'importance du choix de la Tunisie et du Bénin », a-t-il estimé, ajoutant que ces deux équipes, qui disposent d'une bonne défense, sont susceptibles de nous permettre de mieux nous préparer pour la compétition.

« Notre objectif est de disposer des meilleurs joueurs qui choisissent de représenter le Maroc par le cœur. Si un joueur n'est pas présent en équipe nationale, cela veut dire que soit il n'a pas encore sa place, soit il a d'autres options », a-t-il soutenu en commentant l'absence de certains joueurs, estimant qu'« il faut encourager les joueurs ayant fait le choix de porter le maillot de l'équipe nationale ».

Concernant l'absence de plusieurs joueurs pour blessure, il a indiqué que « 90% des défenseurs sont indisponibles, mais c'est une opportunité d'essayer de nouveaux profils », s'estimant chanceux que ces absences interviennent lors des matchs amicaux.

« Nous avons un chantier défensif et c'est pour cette raison que j'opte pour différents éléments afin d'avoir le meilleur choix », a-t-il relevé.

Selon le coach national, « l'ossature de l'équipe nationale est stable, mais il y a des changements qui s'imposent à cause de plusieurs facteurs, comme la forme des joueurs, les blessures ou encore les choix du staff technique », ajoutant que « pour gagner la CAN il faut avoir de bons joueurs, un public enthousiaste et surtout un esprit de la gagne qui doit être perpétué au sein de l'équipe ».