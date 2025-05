Algérie: Lancement d'un projet national pour la protection et la valorisation de la biodiversité dans le massif des Bibans

Alger — La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Mme Nadjiba Djilali, a donné mercredi le coup d'envoi des travaux du projet "Gestion intégrée des forêts et de la biodiversité pour un développement durable dans le massif des Bibans" et ce, lors d'une rencontre tenue en présence des représentants de différents départements ministériels, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), des partenaires de la société civile et des autorités locales.

Dans son allocution d'ouverture, la ministre a souligné que ce projet constituait une étape stratégique vers la consécration d'un modèle de développement équilibré alliant protection de l'environnement et amélioration de la qualité de vie dans ses dimensions environnementales et socioéconomiques, notamment dans les zones montagneuses et rurales qui font face à de multiples défis, notamment les incendies de forêt, le surpâturage et la dégradation des terres.

Mme Djilali a expliqué que le projet s'inscrivait dans le cadre de la vision stratégique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment le 33e engagement portant création d'un cadre de vie sain et soutien à l'économie circulaire et à l'innovation environnementale.

Elle a précisé que cette initiative mise en oeuvre par l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable (ONEDD) dans les communes de Théniat En Nasr (Bordj-Bou-Arreridj) et d'Ighil Ali (Béjaïa), en partenariat avec la FAO et avec le soutien du Fonds pour l'environnement mondial (Global Environment Facility, GEF), comprenait plus de 40 plans d'action de développement à même de renforcer les opportunités d'investissement local et d'encourage les jeunes et les entrepreneurs à créer des petites et moyennes entreprises (PME) dans les domaines de l'agriculture écologique, de l'écotourisme, de l'artisanat et de l'apiculture.

Le projet s'appuie sur une approche participative et innovante impliquant la population locale dans la définition des priorités et la mise en oeuvre des projets. Il vise à développer des chaînes de production à valeur ajoutée, ainsi qu'à mettre en place des programmes de formation et de transfert de connaissances pour renforcer les capacités des acteurs locaux.

La ministre a appelé, à cette occasion, à une action collective et à des partenariats efficaces entre le gouvernement, la société civile et le secteur économique pour faire du projet "des Bibans" un modèle à suivre dans d'autres régions du pays.