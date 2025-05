Algérie: L'ONU a besoin d'un système de maintien de la paix pleinement équipé

Le secrétaire général de Nations unies, Antonio Guterres, a souligné à l'occasion de la Journée internationale des Casques bleus célébrée ce jeudi, que l'ONU "a besoin d'un système de maintien de la paix pleinement équipé", pour affronter les "réalités d'aujourd'hui et les défis de demain".

"Les Casques bleus de l'ONU affrontent le danger pour protéger ceux qui en ont besoin, préserver la paix et redonner espoir", a dit M. Guterres dans un message à l'occasion de la Journée internationale des Casques bleus qui a lieu le 29 mai de chaque année.

"Plus que jamais, le monde a besoin de l'ONU. Et l'ONU a besoin d'un système de maintien de la paix pleinement équipé pour faire face aux réalités d'aujourd'hui et aux défis de demain", a-t-il lancé.

Et de poursuivre : "Aujourd'hui, nous rendons hommage à leur service, nous nous inspirons de leur résilience, de leur dévouement et de leur courage et nous nous souvenons de toutes les femmes et de tous les hommes courageux qui ont fait le sacrifice ultime de la paix".

"Plus de 4.400 Casques bleus sont morts en service dont 57 rien que l'année dernière. Nous ne les oublierons jamais et nous poursuivrons leur travail", a encore dit le patron de l'ONU.

Le monde célèbre ce jeudi la Journée internationale des Casques bleus des Nations unies en hommage à leurs efforts en faveur de la sécurité et de la stabilité dans les zones de conflit, dans un contexte marqué par des mutations profondes auxquelles sont confrontées les opérations traditionnelles de maintien de la paix.

La célébration de cette Journée met en lumière les contributions importantes apportées par les soldats de la paix, notamment le personnel militaire, policier et civil, au cours des huit dernières décennies.