Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'UDSN signe des accords avec trois universités italiennes

Trois accords de coopération dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation ont été conclus, le 28 mai, à Brazzaville entre le président de l'Université Denis-Sassou- N'Guesso (UDSN), le Pr Ange Antoine Abéna, et le Pr Marco Margarita, représentant de l'Université Télématique e-Campus, le Pr Paolo Cancelli, délégué du Centre universitaire international de recherche et d'innovation ainsi que le Pr Laura Mazza pour le compte de l'institut Federformazione.

Ces accords de coopération ciblent plusieurs secteurs de formation, mais les plus prioritaires sont l'agriculture, l'intelligence artificielle ainsi que les micro-aires pour développer et construire un futur commun en faveur des générations futures. « Notre rencontre avec le président de la République et le travail acharné que nous faisons tous les jours avec l'ambassadeur du Congo en Italie nous ont permis d'identifier les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'intelligence artificielle et plusieurs micro aires.

Cet accord, c'est un point de départ. Nous avons laissé ouverts les secteurs d'activité pour qu'ensemble nous puissions construire les secteurs prometteurs pour notre jeunesse, pour nos étudiants, pour nos professeurs. Ensemble nous allons construire un chemin de synergie.

L'accord est illimité, il est indéfini, parce que nous voulons ensemble bâtir ce beau pays qu'est le Congo, parce que nous avons compris que la richesse du Congo est centrée sur les jeunes, et quand on travaille avec les jeunes il n'y a pas de limite », a indiqué le Pr Marco Margarita.

A la faveur de la signature de ces accords de coopération, la leçon inaugurale a été prononcée par le Pr Paolo Cancelli sur l'avenir de la démocratie, la voie de la liberté et de la diversité. Résumant la leçon inaugurale, le Pr Ange Antoine Abéna a signifié : « Vous avez parlé de la symphonie de la diversité, des identités plurielles, du langage des valeurs partagées, de la délicatesse de la négociation, de l'éthique des données, de la transparence des intentions, de la co-construction, de la maison commune et de la nécessité d'une refonte de l'idée de la citoyenneté....

Et je voudrais que les étudiants, les enseignants, le personnel capitalisent ce qui nous a été transmis ce matin. Je vous le dis toujours, nous sommes là pour former. C'est quoi la formation ? C'est la transmission des compétences, des connaissances, mais c'est aussi la transmission des attitudes, des comportements ».

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, en sa qualité de président de la Société congolaise de philosophie, a commenté la leçon inaugurale en ces termes : « Et si l'Occident intègre désormais la diversité et la différence comme des données à partir desquelles on construit le système démocratique, nous avons avancé et nous sommes en train de donner sens à l'humanité. (...)

On pensait que la culture du dialogue et le dialogue des cultures devaient être précédés par la culture du dialogue parce que les cultures qui n'ont pas le dialogue comme culture, outil où levier, ne peuvent pas discuter, ne peuvent pas se mettre ensemble. Construisons alors l'humanité... ».

Au terme de la signature de ces accords de coopération, les professeurs italiens et quelques membres de la partie congolaise ont été honorés par l'obtention de diplômes de doctorat honoris causa. De même, deux finalistes de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, notamment Anne Laure Emmanuelle Gantso, étudiante à l'institut supérieur d'architecture, urbanisme, bâtiment et travaux publics, parcours architecture, ainsi que Parfait Frandeur Monkala Madzou, étudiant à la faculté des sciences appliquées ont bénéficié des bourses d'études italiennes.