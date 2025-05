Congo-Brazzaville: Coopération - Consolider les relations entre le pays et la Jica

Le ministre congolais de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, et le vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), chargé des questions africaines, Naoki Ando, ont réaffirmé le 28 mai à Tokyo au Japon la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays.

Donner une nouvelle impulsion à la coopération entre le Congo et le Japon, surtout dans le domaine de l'assainissement et de l'entretien routier, tels sont entre autres objectifs de la mission de travail de Juste Désiré Mondelé dans ce pays ami du Congo.

Une coopération qui ne peut être fructueuse sans l'apport de certaines institutions comme la Jica. « L'Agence japonaise de coopération internationale est de plus en plus impliquée en République du Congo. Il y a même l'ouverture imminente d'un bureau à Brazzaville. Nous avons échangé aussi sur comment renforcer cette coopération entre la Jica et la République du Congo », a expliqué le chef de la délégation congolaise.

En effet, Juste Désiré Mondelé s'est dit satisfait des échanges très enrichissants qu'il a eus avec le vice-président de la Jica avec en perspective la tenue, en août prochain, de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad).

Il s'agit d'un forum international qui se tient sous les auspices du gouvernement japonais, réunissant les pays africains, les organisations internationales, le secteur privé et la société civile pour discuter des enjeux de développement en Afrique.

Le but visé étant de contribuer au développement économique et social de l'Afrique, en favorisant la collaboration entre les différents acteurs. Un rendez-vous que la République du Congo n'entend pas manquer. « Le Congo va y participer. A l'ouverture du bureau, nous allons continuer à évoquer les questions d'assainissement, d'entretien routier et du développement local », a conclu Juste Désiré Mondelé.

Le vice-président de la Jica, chargé des questions africaines, a, de son côté, souligné que ces échanges ont permis aux deux parties de se comprendre d'une manière plus profonde. « C'est vrai qu'il faut des financements très importants pour pouvoir mettre en oeuvre un grand projet..., c'est ce qu'on s'est compris, nous nous sommes mis d'accord.

Nous avons aussi parlé de l'importance des échanges urbains, d'ailleurs la visite de la délégation congolaise à la Jica en fait partie. C'est de cette manière que nous pouvons avancer dans le futur », a rappelé Naoki Ando.

Notons que la Jica intervient dans plusieurs domaines d'actions, à savoir le développement urbain et régional ; les transports, l'énergie et les mines ; le développement du secteur privé ; la nutrition, la sécurité, la gouvernance, les finances publiques et les systèmes financiers ; la protection de l'environnement naturel, la gestion durable des ressources hydriques et l'approvisionnement en eau.

Il y a aussi l'aide aux pays en développement; les prêts d'aide publique, les dons d'aide publique au développement ; le secours d'urgence en cas de catastrophe ; le partenariat public-privé ; la coopération scientifique et technologique sur les questions mondiales ; les partenariats avec d'autres acteurs du développement ; la coopération Sud-Sud et triangulaire.