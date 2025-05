Tunisie: L'EST s'envolera pour les états-Unis le 6 juin - Un Mondial sans renforts ?

Selon nos informations, l'Espérance ne compte pas effectuer un mercato spécial Coupe du monde des clubs. La possibilité de se rendre aux Etats-Unis avec l'effectif l'actuel demeure réelle.

Dépenser des sommes faramineuses pour ramener de grosses pointures uniquement pour le Mondial des clubs : voilà une idée qui n'enchante pas le président de l'Espérance. Hamdi Meddeb aspire à recruter des joueurs pas seulement pour la Coupe du monde des clubs, mais également pour préparer l'équipe en prévision de la saison prochaine lors de laquelle elle aura à disputer la Ligue des champions, un titre qui échappe à l'Espérance depuis 2019.

Le mercato spécial-Coupe du monde des clubs sera ouvert par la Fifa du 1er au 10 juin. Or, la délégation "sang et or" s'envolera pour les Etats-Unis le vendredi 6 juin.

Comme la période est courte, deux options sont retenues par le président de l'Espérance et son entraîneur. Soit on amène des joueurs de valeur qui adhèrent aux objectifs de l'équipe qui s'étendent jusqu'à la saison prochaine, y compris la Ligue des champions. Soit, faute de profils intéressants, participer à la Coupe du monde avec l'effectif actuel.

Tougaï décidera de son avenir après le Mondial

Par ailleurs, Mohamed Amine Tougaï, qui n'est pas contre l'idée de prolonger, décidera de son avenir en club après la participation à la Coupe du monde des clubs. En ce sens, l'Algérien, dont le contrat qui le lie à l'Espérance prendra fin le 30 juin prochain, se concentre pour le moment sur le Mondial des clubs. De retour des Etats-Unis, il s'assoira à la table avec le président du club.

Ceci dit, Mohamed Amine Tougaï a tout à gagner à participer à la Coupe du monde des clubs. Il verra à coup sûr sa cote grimper, peu importe le parcours de l'Espérance. Par contre, s'il part ailleurs, l'Espérance n'y gagnera rien, et c'est dommage. Ce ne serait pas, d'ailleurs, la première fois qu'un joueur, formé au club ou faisant l'essentiel de sa carrière à l'Espérance, partirait gratuitement.

La première étape du séjour américain de la délégation «sang et or » sera la ville de Detroit dans l'Etat du Michigan où l'équipe effectuera son stage de préparation. Le staff technique espère trouver un sparring-partner de qualité. C'est ce qui manque encore au programme du séjour américain de la délégation "sang et or".