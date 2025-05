Rhode Makoumbou a bénéficié d'une proposition d'exposition avec projection de film au plus grand centre culturel de Birminghan en Angleterre, à l'issue de la soirée de projection du film « Rhode Makoumbou, une artiste au pays des grandes femmes », qui a eu lieu le week-end dernier à l'Espace Kongolya à Ixelles Matongé en Belgique. La projection de ce film qui a eu des retombées intéressantes pour l'artiste a été précédée d'une exposition mettant en exergue la célèbre artiste Rhode Makoumbou.

Réalisé par le cinéaste belge Christian Van Cutsem, le film « Rhode Makoumbou, une artiste au pays des grandes femmes » montre clairement les étapes ou mieux le processus de création des oeuvres d'art de l'artiste à l'honneur, Rhode Makoumbou. Et le public venu suivre la projection de ce film artistique a compris davantage la création des oeuvres de façon générale. Et l'exposition qui a eu lieu un jour auparavant a servi de témoin pour matérialiser l'image du film.

En effet, la cent-cinquante-et-unième exposition de l'artste Rhode Makoumbou depuis qu'elle est en Belgique, organisée par le centre culturel Kongolya, a abrité ses oeuvres. Ses expositions, dont celles qui s'inscrivent dans le cadre de l'échange et du partage de ses idées, de sa démarche artistique et même de son savoir-faire, sont des propositions de voyage à travers une partie de la culture congolaise. Cela a été donc un moment de grand partage. Les objectifs visés à travers cette exposition ont été, entre autres, de promouvoir l'art congolais à travers le monde.

Artiste talentueuse, Rhode Makoumbou a avoué que durant la projection du film, elle se sentait comme se sent toute personne debout en train de se faire photographier. « Je ressentais le poids du regard. Malheureusement, on ne s'habitue jamais à cela. Et pourtant tout s'est bien passé. J'ai eu un bon retour. Le public était satisfait et j'ai même eu une proposition d'exposition plus une projection de mon film en Angleterre en fin de cette année, précisément en novembre 2025, dans le plus grand centre culturel de Birmingham », s'est réjouie l'artiste après avoir décrochée une juteuse exposition en Angleterre.