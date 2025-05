Sénégal: Festival de Jazz - Les groupes Saïko Nata et The Metz Fondation donnent le coup d'envoi

Saint-Louis — Les groupes Saïko Nata (France) et The Metz Fondation (Luxembourg) ont donné, mercredi soir, le coup d'envoi de la 33e édition du Festival international de jazz, gratifiant le public de place Baya Ndar, ex Faidherbe, de performances de haut vol.

Les festivaliers et autres amateurs de jazz, venus d'horizons divers, ont répondu présent à la place Baya Ndar. Pour une soirée musicale inoubliable.

Le groupe Saïko Nata est le premier à monter sur scène, avec savoir la pianiste Hélène Niddam, le koriste Cheikh Yancouba Diébaté, le percussionniste Fallou Ndiaye et le bassiste Hichem Takaoute.

Les membres de ce groupe ont littéralement enflammé la scène saint-louisienne, au grand bonheur d'un public de connaisseurs conquis par l'énergie musicale et talent de ces musiciens.

Peu après 23 heures, c'est au tour du groupe The Metz Fondation, trio explosif luxembourgeois, de monter sur scène pour clôturer ce premier jour de concert.

Le jeune trio européen composé d'Alfredo Giménez (Espagne), Tuomas Ruokonen (Finlande) et Joël Metz (Luxembourg), a réussi à transporter le public dans un univers de rêve en le faisant surfer sur de sublimes notes musicales.

La programmation du concert "In" de ce jeudi soir sera principalement marquée par les entrées en lice de la bassiste et compositrice italienne Rosa Brunello, à partir de 21 heures, avant la prestation du bassiste et auteur-compositeur sénégalais Alune Wade, prévue à 23 heures.

La 33e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis, officiellement lancée ce mercredi 28 mai, sera clôturée le dimanche 1er juin prochain. Soit 5 jours au cours desquels la "vieille ville" va vivre au rythme des sonorités du Jazz.