Congo-Brazzaville: Mois de l'Europe - Le partenariat UE-Congo salué par tous

La célébration du mois de l'Europe à Pointe-Noire, du 26 au 28 mai, a donné lieu à l'organisation de plusieurs activités visant à mettre en lumière et raffermir le partenariat fécond équipe Europe-Congo à travers des échanges, projets et programmes mutuellement bénéfiques pour tous.

La table-ronde qui a réuni le 27 mai les membres de l'équipe Europe de la ville océane, les représentants de la société civile, le secteur privé et les acteurs culturels sur le thème « Le partenariat Union européenne (UE)-Congo et la présence de l'équipe Europe à Pointe-Noire » a été un moment important qui a permis au public de comprendre et d'en saisir les enjeux de cette collaboration qui dure depuis près de 60 ans.

En quoi consiste le partenariat UE-Congo ? Quels en sont les principaux acteurs ? De quelle manière se matérialise ce partenariat à Pointe-Noire ? « Le partenariat entre l'UE et le Congo est dynamique dans beaucoup de secteurs. De nombreux projets y sont menés par des partenaires congolais mais financés avec l'appui des différents pays de l'UE.

Quelques secteurs prioritaires ont été retenus en concertation avec le gouvernement de la République du Congo, à savoir la diversification de l'économie avec des financements importants pour accompagner le développement des secteurs porteurs de l'économie qui nécessitent d'être appuyés. Le partenariat est aussi présent dans le secteur de l'environnement avec la protection des forêts qui bénéficie aussi d'importants fonds de l'UE. La France et plusieurs autres pays européens se sont engagés pour accompagner le Congo dans ses efforts dans ce secteur.

Le troisième axe de cette coopération est l'appui à la société civile qui concerne à la fois des acteurs qui sont dans les secteurs sociaux mais aussi ceux qui travaillent avec le gouvernement qui bénéficient donc de l'appui dans la formation, le financement des projets et activités. Ce partenariat qui dure depuis 60 ans va se poursuivre et nous allons continuer à coopérer ensemble », a dit Torben Nilsson, chef de délégation adjoint de l'UE en République du Congo.

Pour Hervé Morice, vice-consul général de France à Pointe-Noire, le partenariat entre l'UE et le Congo est palpable à Pointe-Noire. La ville océane et son importante activité économique en tire le bénéficie de cette collaboration par le biais des projets et programmes menés ici par le gouvernement et aussi ceux qui sont déployés par la société civile et le secteur privé.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les consulats honoraires présents dans la ville. Le port autonome de Pointe-Noire dont de nombreuses infrastructures accompagnent son développement et sa modernisation bénéficie du financement de l'Agence française de développement mais aussi de l'UE.

Grâce à l'appui de l'équipe Europe, la Chambre consulaire de Pointe-Noire a mis en place le programme Liziba, qui est une plateforme destinée aux PME pour leur permettre d'avoir en temps réel l'information économique mais aussi de pouvoir saisir les opportunités offertes à elles, s'est réjoui Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Chambre consulaire.

La réprésante de l'IECD a reconnu aussi l'apport considérable de l'UE qui appuie les modules de formations à l'endroit des jeunes menés par sa structure professionnelles au CEFA Industrielle, au centre Don-Bosco et au centre Padre Morano.

Pierre Claver Mabiala, opérateur culturel et directeur de l'espace culturel Yaro, a manifesté aussi sa satisfaction d'avoir bénéficié des financements de l'UE qui ont permis la mise en execution du projet programme Tudumukaanu (Prenons l'envol) mis en oeuvre par sa structure et qui a été bénéfique à près de quatorze structures culturelles de Pointe-Noire et quarante-sept professionnels à travers des sessions de renforcement des capacités en administration et management culturel.

L'organisation des structures culturelles en véritables entreprises culturelles dynamiques et pérennes, la professionnalisation des artistes ont été les principaux axes de formation tout au long du programme. Arles Ntonta, directeur du Samu Social Pointe-Noire, a de son côté aussi loué l'apport de l'équipe Europe qui permet d'appuyer cette structure chargée des enfants vivant en situation de rues.

Créé il y a près de 30 ans, le programme Erasmus + de l'UE a été mis en place pour soutenir l'éducation, la formation des jeunes et le sport. A travers le thème « Etudier en Europe : opportunités de mobilité et de bourses dans le cadre du programme européen Erasmus » des jeunes congolais sont venus s'informer sur ce programme qui s'appuie sur le financement des programmes, projets et bourses.

Il favorise aussi les coopérations intra-européennes et internationales « Erasmus offre des possibilités d'enseignement supérieur en tant qu'individu provenant d'un pays hors UE. Il accorde des bourses pour la mobilité internationale de crédits, études à court terme en Europe qui seront reconnues pour le diplôme dans le pays d'origine, possibilité de mobilité personnel.

Masters conjoints Erasmus Mundus + Bourses est un programme complet au niveau master avec une période de mobilité dans deux universités ou plus », a précisé Azaad Manté, communicatrice à la délégation de l'UE s'adressant aux étudiants potentiels bénéficiaires du programme. Et de conclure : « La volonté, l'engagement et la détermination sont les qualités qui doivent guider les futurs bénéficiaires s'ils veulent devenir des érasmiens plus tard ».