Gabon: Hommage national pour le footballeur Aaron Boupendza décédé en avril en Chine

Décédé le 16 avril à la suite d'une chute depuis le 11e étage de son immeuble en Chine, l'attaquant gabonais, Aaron Boupendza a reçu ce jeudi 29 mai un hommage national au Gabon. Plusieurs officiels, des sportifs, des membres de la famille et des anonymes se sont rassemblés dans le Palais des Sports de Libreville pour rendre hommage à ce talentueux joueur, mort à 28 ans, après avoir joué 35 fois en équipe nationale et avoir marqué huit buts avec le maillot du Gabon. Formé dans le pays, Boupendza a ensuite démarré sa carrière internationale par les Girondins de Bordeaux en France avant de s'envoler pour le Portugal, les Émirats, le Qatar, les États-Unis, la Roumanie et la Chine.

Silence assourdissant ce jeudi 29 mai dans le Palais des Sports de Libreville au Gabon. Aaron Boupendza vient d'être élevé, à titre posthume, Officier dans l'ordre du mérite gabonais. Parmi les officiels présents à cet hommage national, le vice-président de la République, Séraphin Moundounga et le vice-président de la République chargé de la coordination du gouvernement, Alexandre Barro Chambrier.

Certains ministres n'ont pas retenu leurs larmes. Armande Longo, est la ministre de la Jeunesse et des Sports. « C'était très émouvant, on peut affirmer que c'était une pupille de l'État. Partir si jeune, c'est difficile à accepter ».

Il y a eu ensuite ce message poignant de la famille qui a subtilement rappelé ce dernier but de Boupendza en sélection. C'était lors de la CAN au Cameroun. But qui aurait propulsé le Gabon en quart des finales, mais refusé pour un hors-jeu imaginaire. « Aaron, dans nos coeurs, tu ne seras jamais hors-jeu. Nous t'aimons Aaron Boupendza, ta famille ». Les proches et amis du défunt restent inconsolables. « C'est triste, sachant qu'il avait la joie de vivre. Il savait transmettre ça autour de lui. Du coup, on n'y croit pas. C'est vraiment triste. Ça fait vraiment mal ».

Dans l'assistance, M. Fouti, ancien international gabonais, venu de Mouila à 450 km de Libreville. « J'ai joué avec son papa et ses oncles. C'est vraiment mon fils. Je suis très triste ». La mobilisation du gouvernement pour cet honneur national due à la vedette qui a porté haut les couleurs nationales fait chaud au coeur des Gabonais. « C'est un hommage mérité. Ça reste un bel hommage avec la présence des autorités ». « Aujourd'hui, la nation lui rend hommage. Je crois que c'est mérité par rapport à ses prouesses de footballeur ».

La dépouille a été rendue à la famille pour la dernière veillée. L'attaquant reposera ce vendredi 30 mai dans un mausolée privé proche du Stade de l'amitié où il a fait briller son talent.