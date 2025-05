Afrique: Le Mauritanien Sidi Ould Tah élu président de la BAD

Le Mauritanien Sidi Ould Tah a été élu président de la Banque africaine de développement (BAD) ce jeudi 29 mai à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il succède au Nigérian Akinwumi Adesina.

« Pour moi, l'emploi des jeunes, l'encouragement de l'initiative privée, l'appui aux petites et moyennes entreprises surtout celles dirigées par des femmes ou des jeunes sont une priorité absolue ». C'est en ces termes qu'il résumait sa vision pour la Banque africaine de Développement au cours d'une interview exclusive accordée à Radio Okapi le mardi 20 mai.

Son ambition, avait-il affirmé, était de contribuer au développement du continent en offrant davantage d'opportunités aux jeunes et aux femmes.

Issu de la technocratie mauritanienne et fort d'une carrière entre Nouakchott et les institutions internationales, Dr Sidi Ould Tah entend mettre son expérience au service du continent à travers cette élection.

Dr Sidi Ould Tah a dirigé la BADEA, transformant cette institution en un acteur clé du développement durable en Afrique, avec un fort impact social et économique. Sous son mandat, la BADEA a obtenu une note de crédit « AAA » et il a été nommé « Banquier de développement de l'année » en 2022.

Avant de rejoindre la BADEA, il a été ministre de l'Économie et des Finances ainsi que ministre des Affaires économiques et du Développement en Mauritanie (2008-2015). Il a également occupé des fonctions de conseiller auprès du Président et du Premier ministre de Mauritanie (2006-2008).

Dr Sidi Ould Tah a siégé au conseil général de la Banque centrale de Mauritanie et a représenté son pays comme gouverneur à la Banque mondiale, à la Banque Islamique de développement, à la Banque africaine de développement, au Fonds arabe pour le développement économique et Social, ainsi qu'au sein de plusieurs autres institutions arabes et africaines.