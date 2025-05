Soudan: Le ministère des Finances remplit pleinement ses obligations financières jusqu'en mai de l'exercice en cours 2025

Le ministère des Finances et de la Planification économique a rempli toutes ses obligations budgétaires approuvées au cours de la période de janvier à mai de l'exercice en cours 2025. Après avoir atteint les objectifs les plus importants représentés dans la mobilisation des ressources et les dépenses sur les priorités.

Le sous-secrétaire du ministère des Finances m. Abdallah Ibrahim a annoncé - dans un communiqué de presse au ministère ce mercredi - l'achèvement du paiement de toutes les exigences pour l'effort de guerre et la guerre de la dignité en priorité, le paiement des salaires des employés des unités fédérales et de tous les droits à pension pour la période mentionnée, en plus de la subvention de l'Aïd et du paiement des obligations du gouvernement envers le Fonds national d'assurance maladie, et l'accomplissement des obligations du secteur de la santé pour soutenir le traitement dans les hôpitaux publics et la fourniture de médicaments et d'équipements médicaux. \ OSM