Guinée: PN-RAVEC - La plateforme DPEG tient une caravane d'information et de sensibilisation des citoyens dans la commune urbaine de Kagbelen

Dans le cadre de la poursuite de ses activités de sensibilisation et de mobilisation citoyenne en faveur du programme national de recensement à vocation d'état civil (PN-RAVEC ), la Plateforme DPEG (Démocratie, Paix, Élections et Développement durable en Guinée a organisé ce mercredi 28 mai 2025 dans la commune urbaine de Kagbelen, une caravane d'information et de sensibilisation en partenariat avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation (MATD).

Avec un véhicule sonorisé, une équipe de la DPEG dirigée par Moussa Tawel Camara, trésorier de l'organisation et membre de la coordination de la sensibilisation a sillonné les principaux artères de la commune urbaine de Kagbelen tout en expliquant les avantages de ce renversement mais aussi les conséquences pour la personne qui ne se fait pas enrôler. De la cimenterie, Kagbelen village en passant par Bailobaya, Cimenterie, Keitaya, Kirkiran, Tobolon et Fofoméré.

Au micro de notre reporter, Moussa Tawel Camara est revenu sur l'objectif de la présence de son équipe Kagbelen.

"Aujourd'hui, notre objectif sur le terrain dans la commune urbaine de Kagbelen c'est de dérouler le complément de l'activité que le MATD nous a confiée pour la campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne en faveur du programme national de recensement à vocation d'état civil. Sur ce, nous sommes aujourd'hui en train de dérouler la campagne de sensibilisation sonorisée, autrement appelée caravane de sensibilisation dans les différents quartiers de Kagbelen. Nous avons sillonné plusieurs quartiers de Kagbelen pour véhiculer le message que le MATD nous a mandaté de véhiculer: expliquer l'importance du recensement et les conséquences pour la personne qui ne se fait pas enrôler", a-t-il affirmé.

Interrogé, El hadj Mamadou Sanoussy Doumbouya, président du conseil de quartier de Keitaya s'est réjoui de la présence dans son quartier de la plateforme DPEG pour sensibiliser sa population.

"Je commencerai par remercier les responsables de la plateforme DPEG pour ce travail qu'ils sont en train de mener dans la commune de Kagbelen en général et dans mon quartier en particulier afin d'encourager les citoyens à venir massivement se faire recenser. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous tendons aussi vers les 46e jours depuis que le recensement a commencé mais l'engouement est toujours le même. À Keitaya ici, des dispositions ont été prises depuis le début pour faciliter le processus. Vous avez vu sur le terrain et au niveau des zones de recensement aussi comment la sensibilisation est en train de se passer. Si vous venez en tant qu'organisation de la société civile spécialisée dans le cadre du processus électoral, je pense que c'est un grand sentiment de joie. Passer des messages auprès des populations, à l'endroit des populations, pour les encourager à ne pas rater cette occasion. Depuis l'indépendance de notre pays, c'est le premier recensement du genre en Guinée. Donc, je pense qu'accompagner cela à travers une organisation aussi importante, aussi organisée, et qui a l'expérience dans ce domaine, je pense que c'est un gain. Je pense que nous avons eu la chance d'avoir DPEG auprès de nous pour passer ces messages importants à l'endroit de la population", a-t-il indiqué.

El hadj Mamadou Sanoussy Doumbouya a profité de l'occasion pour inviter les populations à se mobiliser pour se faire enrôler.

"Donc je demanderais encore au reste des populations qui ne sont pas recensées, de profiter de cette occasion. Parce que, si nous ratons ça, il faudra attendre encore dix ans pour bénéficier de cela. Donc nous allons continuer avec vous, vous accompagner, à passer ces messages à l'endroit de tout le monde", lance le président du conseil de quartier de Keitaya.