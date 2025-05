Ile Maurice: Le groupe Attitude relance son appel aux talents mauriciens

C'est dans l'atmosphère chaleureuse de l'amphithéâtre du siège du groupe Attitude, à Beau-Plan, qu'a été officiellement lancée la quatrième édition de Konpoz to Lamizik le mercredi 21 mai. Un moment fort, marqué par la présentation des membres du jury et le rappel de la mission profonde de ce concours musical unique en son genre : révéler les voix authentiques de l'île Maurice.

Né en 2018 à l'occasion du dixième anniversaire du groupe hôtelier, Konpoz to Lamizik est bien plus qu'un simple concours. C'est une aventure humaine, un tremplin artistique et une plateforme de professionnalisation pensée pour mettre en lumière les talents créatifs de notre île.

Cette année encore, en partenariat avec La Isla Social Club, le concours ouvre ses portes à toutes celles et ceux qui ont envie de faire entendre leur musique, sans distinction d'âge, d'expérience ou de style. La participation est ouverte jusqu'au 30 juin. Pour tenter sa chance, il suffit de soumettre deux compositions originales. Ensuite, un jury composé de cinq personnalités incontournables de la scène musicale et artistique - Véronique Zuël, Manu Desroches, Ashish Beesoondial, Emlyn et Ribongia - aura la délicate tâche de sélectionner dix finalistes.

Ces derniers se produiront en public lors d'une grande soirée au Café du Vieux Conseil à Port-Louis. Cette année, les récompenses s'annoncent encore plus généreuses. Le/la grand/e gagnant/e remportera un financement de Rs 150 000 pour la réalisation d'un clip vidéo avec l'appui d'une équipe de professionnels. Les cinq premiers finalistes auront également la possibilité d'enregistrer leurs deux titres en studio, avec en prime une nouveauté de taille : un remix par les figures montantes de la musique électronique régionale.

Tous les finalistes repartiront avec une vidéo professionnelle de leur performance live et pourront monter régulièrement sur scène lors d'événements organisés par Attitude, tels que Dreamers ou encore le festival La Isla 2068.

Mais Konpoz to Lamizik, c'est aussi un accompagnement sur mesure. Des ateliers sur la présence scénique, dirigés par Ashish Beesoondial, directeur du Caudan Arts Centre, viendront renforcer la préparation des artistes. Parallèlement, Charline Chan Chuen Mo animera des sessions sur la professionnalisation, offrant ainsi un encadrement solide pour faire mûrir les projets musicaux dans une dynamique professionnelle.

Le groupe Attitude, reconnu pour son engagement culturel et son label Made in Moris, continue à prouver que son soutien à la création locale ne s'arrête pas aux murs de ses hôtels. Il s'inscrit dans une volonté de nourrir et de faire rayonner l'identité musicale mauricienne. Avec cette nouvelle édition de Konpoz to Lamizik, l'objectif est clair : faire émerger de nouveaux visages, soutenir leur envol artistique et permettre à la musique mauricienne de franchir les frontières.

Car chaque note, chaque texte, chaque voix qui s'élève sont une expression de notre culture, de notre richesse, de notre fierté. Les créateurs de sons, les amoureux de la scène et ceux qui chantent dans leur salon ou dans des salles pleines sont tous attendus.