Ile Maurice: Le MSM critique le manque de précision de l'Attorney General

Le Chagos deal fait encore réagir le Mouvement socialiste militant (MSM). Ce jeudi 29 mai, le parti soleil a émis un communiqué qui critique la déclaration faite un peu plus tôt par l'Attorney General sur le dossier Chagos.

Le MSM dit avoir noté que Gavin Glover n'a pas apporté des éclaircissements sur les points spécifiques suivants : est-ce que le gouvernement mauricien a donné au gouvernement britannique un droit de véto sur tout projet pouvant être entrepris sur l'ensemble des îles de l'archipel des Chagos, excluant Diego Garcia, dans l'accord signé le 22 mai 2025 ?

Est-ce que le gouvernement mauricien a renoncé au pouvoir décisionnel final qu'il avait obtenu lors d'un « Security Review » et a donné son accord pour que ce pouvoir décisionnel final revienne à la « Joint Commission » qui comprend les parties mauriciennes, britanniques et américaines, dans l'accord signé le 22 mai 2025 ? Est-ce que le gouvernement mauricien peut confirmer si la « Joint Commission » a un droit de véto sur l'ensemble de l'archipel des Chagos et non pas sur la base militaire de Diego Garcia uniquement ?

Est-ce que le gouvernement mauricien peut confirmer si la « Joint Commission » a le pouvoir de prendre des décisions et que son rôle ne se limite pas qu'à un simple forum de discussions. Le MSM rappelle que « la question de la souveraineté sur l'ensemble de l'archipel des Chagos a toujours été au coeur des négociations menées par le précédent gouvernement avec les autorités britanniques ». Le MSM ajoute que le « peuple mauricien a droit à la vérité et dénonce ce qu'il qualifie de tentatives de brouiller les pistes ».

Plus tôt aujourd'hui 29 mai, l'Attorney General Gavin Glover, a défendu le traité signé la semaine dernière par Maurice et la Grande-Bretagne. Selon lui, l'accord garantit la souveraineté pleine et entière de Maurice sur l'ensemble de l'archipel des Chagos, tout en reconnaissant le droit de retour des Chagossiens sur les îles concernées, à l'exception de Diego Garcia où se trouve la base militaire américaine.