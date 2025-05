Tunisie: CAB - Les rumeurs courent - Seydi et Konté seraient transférables

La rumeur est persistante, d'autant que le club a besoin de fonds immédiatement.

Le championnat est à peine terminé, que le mercato d'été pointe du nez ! En effet, du côté du Stade 15-Octobre où les Cabistes partiront en vacances dès le 1er juillet, la rumeur n'a pas fini d'enfler de jour en jour à Bizerte selon laquelle le défenseur axial Abdou Seydi pourrait quitter le CAB à l'inter-saison. Il en est de même pour Alhassan Konté, le milieu défensif cabiste qui a brillé lui aussi par sa régularité dans le rendement tout au long de l'exercice 2024-2025.

Toutefois, rien ne dit qu'ils endosseront le maillot d'un autre club tunisien comme certains veulent bien le faire croire. Ce n'est un secret pour personne de dire que le Club Nordiste a un besoin urgent de renflouer ses caisses afin d'éponger ses dettes. Céder un ou deux joueurs pourrait être la dernière solution forcée pour s'acquitter de ces dettes.

Balbouz retrouve peu à peu sa forme !

Il est une satisfaction, lors des derniers matches de la saison, qu'on ne peut passer sous silence. Il s'agit de Khalil Balbouz qui s'est illustré par son efficacité à l'approche des buts à chaque fois qu'il est entré en cours de jeu. Il a marqué contre l'ESZ, le CA, l'OB en cette phase retour. Beaucoup d'espoir repose sur lui pour le prochain exercice.

Seifallah Hosni en verve...

Le coach tunisien Moïne Chaâbani a fait des merveilles avec le Club marocain de Nahdha Borken en remportant le titre de champion et récemment la Coupe de la CAF. Bravo à cet entraîneur qui se distingue d'année en année depuis qu'il était à l'EST. Seulement, on omet de mettre en avant ou plutôt de citer également l'ex-défenseur du CAB Seifallah Hosni, qui seconde Moïne Chaâbani.

La collecte de fonds va bon train...

Le téléthon organisé par les fans cabistes pour récolter de l'argent qui servirait à payer les dettes du Club, vis-à-vis d'ex- joueurs et de fournisseurs, est en train de connaître un écho favorable auprès du public «jaune et noir» et au-delà. Bon nombre d'anciens présidents et d'entraîneurs du CAB ont apporté également leur contribution.

Handball: le CAB accède en Nationale A

Les handballeurs cabistes ont enfin accédé en Nationale A après leur victoire face à l'O Médenine à Médenine à l'occasion de la dernière journée du play-off sur le score de 28 à 27. Cette rencontre a vu une fin houleuse dans une salle surchauffée à bloc par le public sudiste. L'aire de jeu fut envahie à l'issue des débats. Les Cabistes ont gagné et c'est l'essentiel pour les fans bizertins. Quant à l'esprit sportif, la fédération tunisienne de handball se chargera d'imposer les sanctions adéquates aux fautifs...