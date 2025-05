Tunisie: Changement climatique et transition énergétique - La décarbonation, un nouveau défi !

Le changement climatique n'est plus un spectre qui plane sur les esprits des écolos et ceux qui s'inquiètent pour la planète, mais c'est bien un constat bien réel.

La Tunisie, d'ailleurs comme d'autres pays dans le monde, figure sur la liste des plus menacées, surtout qu'il n'y a pas d'alternative, rien que des solutions d'atténuation et d'adaptation pour y résister durablement. Mais, à quel prix ? Savoir jusqu'où on peut aller et comment y arriver constitue un début réussi, mais pas aussi suffisant pour déclarer victoire.

Notre politique anti-changement climatique préside, en quelque sorte, aux objectifs d'une certaine transition énergétique à l'horizon 2035. Soit dix ans pour mettre en place un modèle de développement bas carbone, en conformité avec l'engagement de la Tunisie dans le cadre de l'Accord de Paris 2015. Et là, la sensibilisation semble de mise. L'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (Anme) veille à ce que l'économie d'énergie ne soit pas un simple slogan creux, mais qu'elle se traduise dans les faits et les comportements.

Au-delà, c'est une culture sociale qui puise dans une conscience collective, du fait que l'économie verte est la plus résiliente aux aléas du climat et un catalyseur du développement durable. Et partant, l'Anme a toujours insisté sur la participation des médias comme un bon relais de communication et de sensibilisation sur les enjeux et défis dans cette transition énergétique. Elle les considère comme ses ambassadeurs.

Tout récemment, un atelier de formation sur « les changements climatiques et la comptabilité carbone » leur a été dédié, afin de partager avec eux le jargon spécifique et les savoirs requis. On a dû, alors, parler le même langage éco-développement et penser les choses autrement. On est dans la logique d'une politique d'Etat qui soit lucide et visionnaire.

Dans cette perspective, notre CDN (Contribution déterminée nationale) a déjà pris des engagements pour un développement durable et inclusif, visant une Tunisie résiliente aux changements climatiques d'ici à 2030. «Elle prépare également son Plan national d'adaptation (PNA) pour renforcer la résilience et intégrer l'adaptation aux politiques de développement », annonce la CDN.

On parle décarbonation.

L'objectif idéal est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici à 2030. Idem pour un faible taux d'intensité carbone dont la juste comptabilité nous fait gagner en termes de production et d'exportation. Parlons-en ainsi, la décarbonation est une démarche stratégique à suivre, tout en s'appuyant sur la maîtrise de l'énergie comme facteur économique transversal.

«Le bilan carbone est une méthodologie et des outils permettant à toute organisation de quantifier les Eges engendrés par ses activités», explique Noureddine Hajjaji, expert en la matière, lors dudit atelier de formation destiné aux journalistes tunisiens. Cela exige, selon lui, un modus operandi incluant la sensibilisation au changement climatique, la collecte des données, l'analyse des résultats et un plan d'action.

Pour bien s'exporter, nos entreprises sont appelées, désormais, à dresser leurs bilans carbone et à décerner l'empreinte carbone de leurs produits. Car, dès l'année prochaine, l'Union européenne appliquera le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ce qui exigera une déclaration précise de l'empreinte carbone pour l'exportation de certains produits.

Dans la foulée de ce mécanisme européen, le Royaume-Uni avait annoncé qu'il introduirait, d'ici à 2027, une nouvelle taxe carbone sur les biens importés à forte intensité carbone. «Pour être dans les normes, un cadre réglementaire et incitatif est actuellement en cours d'élaboration », annonce Aymen Souaï, ingénieur en chef à l'Anme, chargé du projet de décarbonation en Tunisie, qui était présent à l'atelier d'information consacré aux médias. Ces derniers profiteront d'autres ateliers thématiques prévus prochainement.