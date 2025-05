Ile Maurice: Le gouvernement interdit l'exploitation du bois de santal pendant dix ans

Il est interdit de déraciner, couper, abattre, exploiter et exporter le bois de santal pendant une période dix ans depuis le 16 mai 2025. Cette interdiction fait suite à la promulgation des Forests and Reserves (Protection of Protected Plants) (Amendment) Regulations 2025. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la Pêche daté du 23 mai.

Le ministère précise que le Service des bois et forêts et le National Plant Protection Office ont cessé de délivrer des autorisations d'exploitation du bois de santal et des certificats phytosanitaires depuis le 16 mai. «Le Service des bois et forêts élaborera des modalités pour une approche coordonnée en vue d'encourager la plantation du bois de santal pendant la période d'interdiction de 10 ans», soutient le communiqué.

Le trafic du bois de santal à Maurice ces dernières années a certainement pesé dans cette décision du ministère de l'Agro-industrie. En effet, ce trafic est un problème important dans le monde entier, alimenté par une forte demande et des pratiques de récolte illégales.

Le commerce est alimenté par l'utilisation du bois de santal pour l'encens, les parfums et la médecine traditionnelle, avec la Chine et d'autres pays asiatiques comme principaux marchés. La récolte illégale et la contrebande sont particulièrement répandues dans des régions comme l'Afrique de l'Est et l'Inde, où le bois de santal est sous protection et où la surexploitation est très préoccupante.