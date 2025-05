Ile Maurice: Signature d'un protocole d'accord entre la HEC et le QAA du Royaume-Uni

Un protocole d'accord a été signé entre la Higher Education Commission (HEC) et la Quality Assurance Agency (QAA) du Royaume-Uni lors de la mission officielle du ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, Kaviraj Sukon, à Londres. Le ministre a participé à l'Education World Forum 2025, qui s'est tenu sous le thème «de la stabilité à la croissance : Construire ensemble une éducation plus forte, plus audacieuse et de meilleure qualité».

Dans une déclaration vidéo, le ministre Sukon a expliqué que «grâce à cet accord, les universités britanniques désireuses de proposer des programmes à Maurice ou de s'y installer ne seront plus soumises à la longue procédure d'accréditation en vigueur dans le pays».

Ainsi, tous les établissements d'enseignement supérieur qui sont examinés et évalués par QAA UK disposeront d'un bureau séparé et dédié au sein de la HEC. «Nous faisons cela pour attirer de plus en plus d'établissements d'enseignement supérieur à venir s'installer à Maurice pour utiliser Maurice comme base afin d'offrir un enseignement supérieur de qualité en Afrique et en Asie. Nous allons poursuivre dans cette voie et voir comment nous pouvons appliquer le même principe à des institutions dans d'autres pays», a encore précisé Kaviraj Sukon.

Actuellement, près de 3000 étudiants mauriciens sont inscrits dans des programmes d'enseignement supérieur britanniques, que ce soit par le biais de partenariats collaboratifs, l'apprentissage à distance ou encore via le campus mauricien de Middlesex University.

Pour rappel, l'Education World Forum 2025, le plus grand rassemblement mondial de ministres de l'Éducation, tenu du 18 au 21 mai, a été l'occasion d'explorer un large éventail de questions cruciales liées au développement de systèmes éducatifs inclusifs, réactifs et résilients, moteurs d'une croissance socio-économique équitable et durable. En outre, il a favorisé la réflexion sur des solutions innovantes aux défis mondiaux urgents en mettant l'accent sur l'exploitation de la technologie, les partenariats public-privé et la coopération internationale.