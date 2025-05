Burkina Faso: Coopération sino-burkinabè - L'ambassadeur chinois, Lu Shan, dit au revoir au Président de l'ALT Ousmane Bougouma

Le Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a reçu en audience, mercredi 28 mai 2025, à Ouagadougou, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Lu Shan, en fin de mission.

Après trois années de service au pays des Hommes Intègres, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Lu Shan est en fin de mission. Il a dit au revoir au Président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, dans la matinée du mercredi 28 mai 2025, au siège du Parlement. « Je suis venu aujourd'hui rencontrer le président de l'ALT pour lui faire mes adieux. J'ai sincèrement mal au coeur de devoir quitter le pays des Hommes Intègres », a déclaré le diplomate à sa sortie d'audience.

Il a traduit ses remerciements à l'endroit de ses amis Burkinabè auprès desquels il a affirmé avoir bénéficié d'un soutien précieux et constant durant son service au Burkina Faso. Le diplomate a confié que lors de leurs échanges, le président de l'ALT a beaucoup apprécié les relations sino-burkinabè dont il dit être assez fier d'y avoir contribué.

En effet, M. Shan a soutenu qu'avec les efforts inlassables des deux parties, au cours des trois dernières années, la coopération sino-burkinabè a engrangé beaucoup de fruits surtout au plan politique. Il a cité notamment le sommet de Beijing du forum sur la coopération sino-africaine tenu en septembre 2024, lors duquel les deux pays ont établi « le partenariat stratégique ». Aussi, l'ambassadeur a évoqué les projets de coopération structurants tels que la construction du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bobo-Dioulasso sans oublier « un grand flux de sociétés chinoises qui viennent au Burkina Faso pour investir et partager leur expertise ».

Pour lui, tout cela va contribuer au bien-être de la population et aussi à la consolidation des relations entre Pékin et Ouagadougou. « On peut dire que la coopération bilatérale est déjà entrée dans une nouvelle phase et la Chine réitère son engagement à accompagner le Burkina Faso à atteindre ses objectifs de paix, de sécurité et de développement indépendant et autonome », a-t-il fait savoir.

D'ailleurs, le diplomate a promis qu'à son retour au pays, il transmettra l'amitié du peuple burkinabè au peuple chinois. « Je serai un ami fiable du Burkina Faso en Chine pour promouvoir l'image positive du Burkina Faso », a-t-il assuré.