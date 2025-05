Le ministre de la Culture et de l'Information, le professeur Khalid Al-Eaysir a adressé un message au peuple, dans lequel il a déclaré : « Mon message à chaque Soudanais et à chaque Soudanaise qui aspire à une patrie saine et prospère, venez travailler à partir d'une position de responsabilité collective, de conscience et d'effort conjoint, et parvenez à une parole commune avec laquelle nous donnerons à notre patrie et à notre peuple la possibilité de vivre dans la sécurité, la paix, la stabilité et la tranquillité. »

Al-Eaysir a ajouté dans une publication sur Facebook que le Soudan est un pays riche en ressources, béni par Dieu avec toutes sortes de bonté à la fois à la surface et dans les profondeurs de la terre, indiquant que ces énormes ressources et énergies nécessitent une volonté sincère et une forte détermination pour transformer la réalité actuelle du pays en un avenir meilleur.

Il a ajouté que le fondement de cet avenir souhaité repose sur la jeunesse, qui est la force vive qui représente l'espoir de la nation et la pierre angulaire de toute véritable renaissance./OSM