Le ministre des Finances et de la Planification économique Dr Gibril Ibrahim a dirigé la délégation soudanaise participant aux Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque africaine de développement, qui se sont tenues à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous le thème : « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour stimuler son développement », dans le cadre des efforts collectifs visant à renforcer la résilience du continent africain et à relever les défis futurs.

Les réunions annuelles ont récemment débuté, avec la large participation de plus de 6 000 délégués représentant 81 pays membres du Groupe de la Banque, reflétant l'importance croissante de cet événement économique et financier le plus important du continent. Le programme de la réunion s'étend jusqu'au 30 mai et comprend la 60e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 51e session du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement.

Dans son discours d'ouverture, Son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, a souhaité la bienvenue à toutes les délégations participantes, saluant le rôle central du Groupe de la Banque africaine de développement dans le soutien à la croissance économique et sociale en Afrique. Il a appelé au renforcement de l'intégration régionale et à l'intensification des efforts conjoints pour relever les défis du développement.

La participation du ministre soudanais des Finances à ces réunions s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu du Soudan à collaborer de manière constructive avec les institutions financières régionales et internationales et à explorer les possibilités de soutien technique et d'investissement, notamment à la lumière des défis économiques auxquels le pays est confronté.

Son Excellence a l'intention de tenir une série de réunions bilatérales avec des responsables de la Banque et un certain nombre de ses homologues africains pour discuter des moyens de soutenir les priorités économiques du Soudan et de renforcer les partenariats stratégiques visant la reconstruction, le redressement et le développement durable.

Il convient de noter que le Groupe de la Banque africaine de développement, qui comprend la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement, a été fondé en 1964 à Khartoum, la capitale soudanaise, en tant qu'institution financière multinationale visant à promouvoir la croissance économique et à contribuer au progrès social sur le continent africain./OSM